Haberler Yaşam Sigara fiyatları zamlı listesi yayında: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 14.05.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 14:41

Sigara fiyatları zamlı listesi yayında: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları zammı son dönemde tütün kullanıcılarının gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigaralarda geçtiğimiz hafta 2 TL'lik artış kararı alınmıştı. Bu noktada son fiyatlarla ilgili detayları merak edenler "Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Daha önce Ocak ve Mart ayında da artış yaşayan tütün ve tütün ürünleri son zamla beraber toplamda 8 TL'lik zamlanmış oldu. İşte sigara fiyatları zammı ve marka marka son durum...