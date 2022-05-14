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Haberler Yaşam Sigara fiyatları zamlı listesi yayında: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 14.05.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 14:41

Sigara fiyatları zamlı listesi yayında: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları zammı son dönemde tütün kullanıcılarının gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigaralarda geçtiğimiz hafta 2 TL'lik artış kararı alınmıştı. Bu noktada son fiyatlarla ilgili detayları merak edenler "Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Daha önce Ocak ve Mart ayında da artış yaşayan tütün ve tütün ürünleri son zamla beraber toplamda 8 TL'lik zamlanmış oldu. İşte sigara fiyatları zammı ve marka marka son durum...

Sigara fiyatları zamlı listesi yayında: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BAT, Philip Morris, JTI markaların güncel sigara fiyatları listesi bu noktada vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Geçtiğimiz günlerde yeni zamla gündeme gelen fiyat listeleri güncellendi. Bu noktada ise "14 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel sigara fiyatları listesi ve tüm detaylar...

Sigara fiyatları zamlı listesi yayında: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Sigara zammı sosyal medyada yayılan iddiaların ardından binlerce vatandaşın gündemine oturdu. Sosyal medyada dolaşan yeni fiyat listesine göre Mayıs 2022 itibariyle geçerli olmak üzere JTİ, BAT, Philip Morris marka sigaralara 2 TL'lik zam geldi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

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Sigara fiyatları zamlı listesi yayında: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İşte yeni fiyat listesi;

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

Sigara fiyatları zamlı listesi yayında: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Sigara fiyatları zamlı listesi yayında: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL

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