Sıla bebek davasında ara karar açıklandı: Tutuklulukları devam edecek

Tekirdağ'da darbedilip, cinsel istismara uğrayan, kaldırıldığı hastanede 1 ay sonra yaşamını yitiren Sıla Yeniçeri'nin (2) ölümüne ilişkin aralarında annesinin de bulunduğu 5 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

DAVA 5 ŞUBATA ERTELENDİ!



Bugün görülmesi gereken dava 5 Şubat'a ertelendi. 4 sanığın tutukluluğuna devam kararı verildi

NE OLMUŞTU?

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri (29), kızı Sıla Yeniçeri'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayene edilen Sıla Yeniçeri, daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla Yeniçeri'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Yeniçeri'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Yeniçeri, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.