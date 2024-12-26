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Haberler Yaşam Sıla bebek davasında ara karar açıklandı: Tutuklulukları devam edecek
Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:25

Sıla bebek davasında ara karar açıklandı: Tutuklulukları devam edecek

Tekirdağ'da darbedilip, cinsel istismara uğrayan, kaldırıldığı hastanede 1 ay sonra yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin aralarında annesinin de bulunduğu 5 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Bugün yapılan duruşmada dört sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesine hükmedildi. Davanın ikinci duruşması 5 Şubat'ta görülecek.

DHA
Sıla bebek davasında ara karar açıklandı: Tutuklulukları devam edecek

Tekirdağ'da darbedilip, cinsel istismara uğrayan, kaldırıldığı hastanede 1 ay sonra yaşamını yitiren Sıla Yeniçeri'nin (2) ölümüne ilişkin aralarında annesinin de bulunduğu 5 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

DAVA 5 ŞUBATA ERTELENDİ!

Bugün görülmesi gereken dava 5 Şubat'a ertelendi. 4 sanığın tutukluluğuna devam kararı verildi

NE OLMUŞTU?

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri (29), kızı Sıla Yeniçeri'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayene edilen Sıla Yeniçeri, daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla Yeniçeri'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Yeniçeri'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Yeniçeri, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sıla bebek davasında ara karar açıklandı: Tutuklulukları devam edecek

Muayenesinde Sıla Yeniçeri'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyata alındı. Hastane ayrıca Sıla Yeniçeri'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Gizlilik kararı verilen soruşturmada, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Sıla bebek davasında ara karar açıklandı: Tutuklulukları devam edecek

Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşusu ve çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.K. (14) ve K.A. (13) tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı.

Sıla bebek davasında ara karar açıklandı: Tutuklulukları devam edecek

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Yeniçeri, 7 Ekim'de 1 aylık yaşam savaşını kaybetti. Tutuklu sanıklardan Kani A., geçen günlerde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık ilk kez hakim karşısında | Video

Sıla bebek davasında ara karar açıklandı: Tutuklulukları devam edecek

FEZLEKE GÖNDERİLDİ
Sıla bebek hakkındaki soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanıp davanın açılması amacıyla fezleke Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılık, Bakiye Yeniçeri, Sanlı Ö., Kani A. ile G.K. ve K.A. için 2 ayrı iddianame hazırladı. İddianamede anne Bakiye Yeniçeri için 'İhmali davranışla kasten insan öldürme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali' suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi.

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