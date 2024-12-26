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Sıla bebek davasında ara karar açıklandı: Tutuklulukları devam edecek
Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
15:25
Sıla bebek davasında ara karar açıklandı: Tutuklulukları devam edecek
Tekirdağ'da darbedilip, cinsel istismara uğrayan, kaldırıldığı hastanede 1 ay sonra yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin aralarında annesinin de bulunduğu 5 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Bugün yapılan duruşmada dört sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesine hükmedildi. Davanın ikinci duruşması 5 Şubat'ta görülecek.