Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık ilk kez hakim karşısında | Video
Tekirdağ'da darbedilip, cinsel istismara uğrayan, kaldırıldığı hastanede 1 ay sonra yaşamını yitiren Sıla Yeniçeri’nin (2) ölümüne ilişkin aralarında annesinin de bulunduğu 5 sanık, ilk kez hakim karşısına çıkacak.
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