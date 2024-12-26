Video Yaşam Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık ilk kez hakim karşısında | Video
Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık ilk kez hakim karşısında | Video

Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık ilk kez hakim karşısında | Video

26.12.2024 | 10:24

Tekirdağ'da darbedilip, cinsel istismara uğrayan, kaldırıldığı hastanede 1 ay sonra yaşamını yitiren Sıla Yeniçeri’nin (2) ölümüne ilişkin aralarında annesinin de bulunduğu 5 sanık, ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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