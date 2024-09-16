Sıla Bebek olayında çarpıcı gelişme! Tutuklu çocuklarla olay yerinde keşif yapıldı!

Tekirdağ Malkara'da oturan Bakiye Yeniçeri, kızı S.Y.'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi.