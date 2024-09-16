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Giriş Tarihi: 16.09.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:52

Sıla Bebek olayında çarpıcı gelişme! Tutuklu çocuklarla olay yerinde keşif yapıldı!

Korkunç olay Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana yaşanmıştı. İki yaşındaki Sıla Y.'nin götürüldüğü hastanede vücudunda morluklar oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilip, sonrasında cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Olaya ilişkin soruşturmada tutuklanan 5 şüpheliden G.A. (14) ve K.A.'ya (13) bugün evde tatbikat yaptırıldı. Ekipler ise mahallede sıkı güvenlik önlemi aldı.

DHA
Sıla Bebek olayında çarpıcı gelişme! Tutuklu çocuklarla olay yerinde keşif yapıldı!

Tekirdağ Malkara'da oturan Bakiye Yeniçeri, kızı S.Y.'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi.

Sıla Bebek olayında çarpıcı gelişme! Tutuklu çocuklarla olay yerinde keşif yapıldı!

Aile, 8 Eylül akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

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Sıla Bebek olayında çarpıcı gelişme! Tutuklu çocuklarla olay yerinde keşif yapıldı!

ABLASI KORUMA ALTINDA
Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu.

Sıla Bebek olayında çarpıcı gelişme! Tutuklu çocuklarla olay yerinde keşif yapıldı!

Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı.

Sıla Bebek olayında çarpıcı gelişme! Tutuklu çocuklarla olay yerinde keşif yapıldı!

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

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