Giriş Tarihi: 16.09.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
15:52
Sıla Bebek olayında çarpıcı gelişme! Tutuklu çocuklarla olay yerinde keşif yapıldı!
Korkunç olay Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana yaşanmıştı. İki yaşındaki Sıla Y.'nin götürüldüğü hastanede vücudunda morluklar oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilip, sonrasında cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Olaya ilişkin soruşturmada tutuklanan 5 şüpheliden G.A. (14) ve K.A.'ya (13) bugün evde tatbikat yaptırıldı. Ekipler ise mahallede sıkı güvenlik önlemi aldı.