Sıla bebekten kötü haber: Tepki vermiyor!

"SILA ARTIK İLAÇLARA TEPKİ VERMİYOR"

Sıla'nın teyzesi Aslı Tatar, doktorlarla yaptıkları görüşme sonrasında, "Sıla artık ilaçlara da tepki vermiyor. Durumu her geçen gün daha da kritikleşiyor. Ama yine de kalbi attıkça bir umut var diyoruz. Tek dileğimiz, Sıla'dan iyi haberler almak. Doktorlarımızla sürekli görüşüyoruz ve iğne ucu kadar da olsa bir umut var diyoruz. Ancak bugün doktorlarımızla konuştuk ve Sıla'nın ilaçlara da artık tepki vermediğini öğrendik" dedi.