Giriş Tarihi: 05.10.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
16:20
Sıla bebekten kötü haber: Tepki vermiyor!
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismar ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla Y., Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde entübe halde tedavi görmeye devam ediyor. Minik Sıla'nın ilaçlara artık tepki vermediği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. 28 gündür yaşam mücadelesi veren bebek için umutlar her geçen gün azalıyor. Sıla Y.'nin yaşadığı vahim olay sonrası hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisi yoğun bakımda devam ediyor... İşte detaylar...