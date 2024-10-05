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Giriş Tarihi: 05.10.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 16:20

Sıla bebekten kötü haber: Tepki vermiyor!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismar ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla Y., Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde entübe halde tedavi görmeye devam ediyor. Minik Sıla'nın ilaçlara artık tepki vermediği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. 28 gündür yaşam mücadelesi veren bebek için umutlar her geçen gün azalıyor. Sıla Y.'nin yaşadığı vahim olay sonrası hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisi yoğun bakımda devam ediyor... İşte detaylar...

İHA
Sıla bebekten kötü haber: Tepki vermiyor!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Sıla bebekten kötü haber: Tepki vermiyor!

Muayene sonrası bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı belirlenmişti. Bebek, beyin ameliyatı edilip entübe olarak yoğun bakıma alındı. Soruşturma kapsamında anne 25 yaşındaki B.Y., B.Y'nin birlikte yaşadığı 57 yaşındaki S.Ö., komşuları 32 yaşındaki K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı.

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Sıla bebekten kötü haber: Tepki vermiyor!

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan küçük Sıla'nın 28 günlük yaşam mücadelesi devam ediyor.

Sıla bebekten kötü haber: Tepki vermiyor!

Edinilen bilgilere göre, Sıla bebeğin durumu ciddiyetini korurken artık ilaçlara tepki vermediği belirtildi. Ailesi ve yakınları, yoğun bakımda entübe durumda olan Sıla'nın tedavisinden umutlu bir haber almak için hastane önünde bekliyor. Olayla ilgili soruşturma kapsamında anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişi tutuklu bulunuyor.

Sıla bebekten kötü haber: Tepki vermiyor!

"SILA ARTIK İLAÇLARA TEPKİ VERMİYOR"

Sıla'nın teyzesi Aslı Tatar, doktorlarla yaptıkları görüşme sonrasında, "Sıla artık ilaçlara da tepki vermiyor. Durumu her geçen gün daha da kritikleşiyor. Ama yine de kalbi attıkça bir umut var diyoruz. Tek dileğimiz, Sıla'dan iyi haberler almak. Doktorlarımızla sürekli görüşüyoruz ve iğne ucu kadar da olsa bir umut var diyoruz. Ancak bugün doktorlarımızla konuştuk ve Sıla'nın ilaçlara da artık tepki vermediğini öğrendik" dedi.

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