Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Devlet zannettiğimizden daha mükemmel! Ben başarı karşıtı bir adamım

"BEYAZ PERDE SİNEMASI ZARAR GÖRÜRSE BİZ HİKAYE ANLATMA YETENEĞİMİZİ KAYBEDERİZ"

"Sinema salonları deneyimi belki bugünkü gibi değil ama farklı bir hal alacaktır." diyerek beyaz perde geleneğinin korunması için yeni yollar gerektiğini vurgulayan Birol Güven, "İnsanların beyaz perdeden kopmaması gerekir. Biz sinema toplumuyuz. Bizim genetiğimizde sinema var, bilet alıp film izlemeye giden bir milletiz. Sinema, beyaz perdede, karanlıkta, yüksek ses tasarımıyla kalabalıkla beraber izlenir. Dolayısıyla biz diğerlerine de şemsiye olarak sinema diyebiliriz belki ama beyaz perdede izlediğimiz filmle, telefondan izlediğimiz şeyi aynı sinema kategorisine koyamayız. Beyaz perde zannetiğimizden daha önemlidir. TikTok videosu bile çekseniz sinemadan öğrendiklerimizle çekersiniz. Bize hikaye anlattıran şey sinemadır, televizyonda, YouTube'da ya da sosyal medyada yeni bir hikaye anlatım tekniği göremezsiniz. Beyaz perde sineması zarar görürse biz hikaye anlatma yeteneğimizi de kaybederiz." şeklinde konuştu.