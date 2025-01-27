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Haberler Yaşam Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Devlet zannettiğimizden daha mükemmel! Ben başarı karşıtı bir adamım
Giriş Tarihi: 27.01.2025 06:51 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 07:14

Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Devlet zannettiğimizden daha mükemmel! Ben başarı karşıtı bir adamım

Yıllarca senaristlik ve yapımcılık yaptıktan sonra Sinema Genel Müdürlüğü koltuğuna oturan Birol Güven, "Bürokratlığa alışmayı düşünmüyorum" diyerek bürokrasideki günlerini anlattı, bürokrasinin gücüne vurgu yaparak, "Devlet zannettiğimizden daha güçlü ve daha muhteşem." ifadelerini kullandı. Güven, sektöre yönelik desteklerin tarafsızca yapıldığını belirterek, "Devlet parayı veriyor, desteğin hangi filme gideceğine sektör kendisi karar veriyor. Devleti temsil eden tek kişi benim, benim istemediğim bir film de desteklenebiliyor. Bu muhteşem bir şey değil mi? Hiçbir baskı yok." ifadelerini kullandı.

ONUR ŞAHANOĞLU
Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Devlet zannettiğimizden daha mükemmel! Ben başarı karşıtı bir adamım

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sabah.com.tr'nin yeni programı Pazartesi Sohbetleri'nin ilk konuğu oldu. Sinema sektöründen, bürokratlıktaki günlerine kadar pek çok alanda çarpıcı ifadeler kullanan Güven, "Ben başarı karşıtı bir adamım" diyerek dikkatleri üzerine çeken bir çıkış yaptı. Güven, bürokrasi ile birlikte tanık olduğu bir süreci anlattı, "Devlet zannettiğimizden daha güçlü ve daha muhteşem" dedi.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Devlet zannettiğimizden daha mükemmel! Ben başarı karşıtı bir adamım

"BÜROKRATLIĞA ALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Senaristlik ve yapımcılıktan sonra Sinema Genel Müdürlüğü görevi ile bürokratlığa soyunan Birol Güven, "Bürokratlığa tabi ki alışmadım, alışmayı da düşünmüyorum. Sinema ile ilgili bir bölüm olduğu için, kendine özgü bir birim. Bürokrasinin içinde de sinemacılığımız devam ediyor. Hayatım yine festivallerde, setlerde geçiyor, çok değişen bir şey olmadı." dedi.

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Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Devlet zannettiğimizden daha mükemmel! Ben başarı karşıtı bir adamım

"SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİZİMLE DAHA FAZLA GÖRÜNÜR OLDU"

Göreve geldiği günden beri hangi konularda adım attığını sorduğumuz Güven, "7 ay gibi bir süre geçti. Doğal olarak öğrenme süreci diyebiliriz. Geldik ve 7 ayda çok şeyleri değiştirdik, bunu zannetmiyorum. Ama zannediyorum daha görünür olduk. Arkadaşlar yıllarca çok güzel şeyler yapmışlar ama bunu pek anlatmamışlar. Belki bunu daha fazla anlatan bir genel müdürlüğe dönüşmüş olabiliriz. Yaptıklarımızı bu yıl da anlatmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Devlet zannettiğimizden daha mükemmel! Ben başarı karşıtı bir adamım

"BEYAZ PERDE SİNEMACILIĞI AÇISINDAN ZORLU BİR SÜREÇ VAR"

Dijital platformların hızla büyümesinin sinemayı öldürdüğüne dair görüşleri de değerlendiren Güven, çok çarpıcı ifadeler kullandı:

Dijital platformlar da sinema aslında. Dünyanın en büyük kitle sanatı sinema. 21.YY'da sinema yüzyılı aslında. Bütün TV kanallarını, platformları sinema mecralarıdır. Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar sinema üretiliyor ve tüketiliyor. Beyaz Perde sinemacılığı açısından zorlu bir süreç var. Sinemanın ölmesi gibi bir cümle kullanamayız. Gelişen teknolojiler hayatı her zaman değiştirmiştir. Matbaa icat olmuştur kitaplar olmuştur. Radyo olunca kitaplar yok olmamıştır mesela. Radyodan sonra televizyon gelmiştir, ama radyo yok olmamıştır. İnternet de televizyonu yok etmemiştir. Bunlar değişerek, dönüşerek varlıklarını sürdürecekler.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Devlet zannettiğimizden daha mükemmel! Ben başarı karşıtı bir adamım

"BEYAZ PERDE SİNEMASI ZARAR GÖRÜRSE BİZ HİKAYE ANLATMA YETENEĞİMİZİ KAYBEDERİZ"

"Sinema salonları deneyimi belki bugünkü gibi değil ama farklı bir hal alacaktır." diyerek beyaz perde geleneğinin korunması için yeni yollar gerektiğini vurgulayan Birol Güven, "İnsanların beyaz perdeden kopmaması gerekir. Biz sinema toplumuyuz. Bizim genetiğimizde sinema var, bilet alıp film izlemeye giden bir milletiz. Sinema, beyaz perdede, karanlıkta, yüksek ses tasarımıyla kalabalıkla beraber izlenir. Dolayısıyla biz diğerlerine de şemsiye olarak sinema diyebiliriz belki ama beyaz perdede izlediğimiz filmle, telefondan izlediğimiz şeyi aynı sinema kategorisine koyamayız. Beyaz perde zannetiğimizden daha önemlidir. TikTok videosu bile çekseniz sinemadan öğrendiklerimizle çekersiniz. Bize hikaye anlattıran şey sinemadır, televizyonda, YouTube'da ya da sosyal medyada yeni bir hikaye anlatım tekniği göremezsiniz. Beyaz perde sineması zarar görürse biz hikaye anlatma yeteneğimizi de kaybederiz." şeklinde konuştu.

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