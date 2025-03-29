Haberler
Yaşam
Sinop bayram namazı saati! 2025 Sinop'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
12:54
Sinop bayram namazı saati! 2025 Sinop'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ramazan ayının sonuna gelirken bayrama kavuşmanın büyük sevinci 81 ilde yaşanıyor. Milyonlarca Müslüman, 30 Mart'ta başlayacak ve 3 gün sürecek Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, her il için bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki, Sinop'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak 2025? İşte, Sinop bayram namazı saati 2025…