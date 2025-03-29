Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sinop bayram namazı saati! 2025 Sinop'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 12:54

Sinop bayram namazı saati! 2025 Sinop'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayının sonuna gelirken bayrama kavuşmanın büyük sevinci 81 ilde yaşanıyor. Milyonlarca Müslüman, 30 Mart'ta başlayacak ve 3 gün sürecek Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, her il için bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki, Sinop'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak 2025? İşte, Sinop bayram namazı saati 2025…

Sinop bayram namazı saati! 2025 Sinop’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak ve 3 gün sürecek. Bayram namazı güneşin doğuşundan yaklaşık 45 dakika sonra cemaatle kılınacak. Diyanet, 81 il için bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki, Sinop'ta bayram namazı saat kaçta? İşte, Sinop Ramazan Bayramı namazı vakti 2025…

Sinop bayram namazı saati! 2025 Sinop’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

SİNOP BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025 SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı birinci günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak.

İl il namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre, Sinop bayram namazı saati 07.00 olarak belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sinop bayram namazı saati! 2025 Sinop’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama şeklinde niyet edilir.

Sinop bayram namazı saati! 2025 Sinop’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk olarak niyet edilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

1. Rekat

  • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
  • Sırası ile imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
  • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.
  • İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.
  • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
Sinop bayram namazı saati! 2025 Sinop’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2. Rekat

  • İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Sonrasında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Son olarak 4. Tekbir alınır fakat bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
  • Rüku ve secdenin sonrasından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.
  • Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirler ile birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.