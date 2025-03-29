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Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:28

Şırnak bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Şırnak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2025 yılının ilk dini bayramı, 30 Mart Pazar günü kutlanacak ve tüm İslam alemi bayram sevincini paylaşacak. Oruç ibadetinin ardından bayrama ulaşmanın mutluluğu ile Müslümanlar camilere giderek bayram namazlarını kılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazı saatlerini illere göre belirledi. Peki, Şırnak'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Şırnak bayram namazı saati ve diğer detaylar…

Şırnak bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Şırnak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bu yılın ilk dini bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve Müslümanlar, Ramazan oruçlarının ardından bayramı coşku içinde kutlayacak. Bayram namazı, her yıl olduğu gibi sabah erken saatlerde camilerde kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, farklı iller için bayram namazı saatlerini duyurdu. Şırnak'ta da binlerce kişi, bu mübarek günün sabahında camilere akın ederek bayram namazını kılmak için hazırlıklarını yapıyor. Peki, 2025 Şırnak'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Şırnak bayram namazı saati ve detayları.

Şırnak bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Şırnak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2025

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayıp 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Otuz günlük oruç ibadetinin ardından bayram sevincini yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın edecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı vakitlerini açıkladı.

Şırnak'taki bayram namazı saati ise 06:28 olarak belirlendi.

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Şırnak bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Şırnak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI

Ramazan Bayramı, İslam dünyasında oruç ayı Ramazan'ın bitişiyle kutlanan önemli bir bayramdır. Bayramın ilk günü, sabah namazından önce kılınan özel bir ibadet olan Bayram Namazı ile başlar. Bayram namazı, cemaatle kılınan ve genellikle geniş alanlarda, camilerde veya açık alanlarda yapılan iki rekattan oluşur.

Şırnak bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Şırnak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

Şırnak bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Şırnak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.
Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek: