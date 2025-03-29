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Şırnak bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Şırnak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
11:28
Şırnak bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Şırnak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
2025 yılının ilk dini bayramı, 30 Mart Pazar günü kutlanacak ve tüm İslam alemi bayram sevincini paylaşacak. Oruç ibadetinin ardından bayrama ulaşmanın mutluluğu ile Müslümanlar camilere giderek bayram namazlarını kılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazı saatlerini illere göre belirledi. Peki, Şırnak'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Şırnak bayram namazı saati ve diğer detaylar…