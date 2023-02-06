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Haberler Yaşam Şırnak’ta yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Şırnak’ta okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 15:23

Şırnak’ta yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Şırnak’ta okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Şırnak'ta yarın okullar tatil mi, ders var mı soruları yanıt aramaya başladı. Ülkemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve fırtına, gündelik hayatı olumsuz yönde etkiledi. Pek çok il için valiliklerden okul tatili açıklamaları peş peşe geldi. Yoğun kar yağışının önümüzdeki birkaç gün etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu nedenle öğrenciler ve velileri, 7 Şubat Salı Şırnak'ta okul var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Şırnak Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 7 Şubat Salı Şırnak'ta okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Şırnak kar tatili son durum…

Şırnak’ta yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Şırnak’ta okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

7 Şubat Salı Şırnak'ta okullar tatil mi sorusu kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin arama geçmişlerindeki yerini aldı. Şubat ayı ile beraber yurt genelinde soğuk hava etkisini gösterdi. Hafta sonu başlayan yoğun kar yağışı gündelik hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkisini artırmaya devam edeceğini açıkladı. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle "7 Şubat Salı Şırnak'ta okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Şırnak kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Şırnak Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Şırnak’ta yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Şırnak’ta okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

6-9 ŞUBAT 2023 ŞIRNAK HAVA DURUMU

6 Şubat 2023 Pazartesi: Yoğun kar yağışlı 4°

7 Şubat 2023 Salı: Yoğun kar yağışlı 2°

8 Şubat 2023 Çarşamba: Karlı 1°

9 Şubat 2023 Perşembe: Karlı 0°

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Şırnak’ta yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Şırnak’ta okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

ŞIRNAK'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLMİŞTİ!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi genelinde ve Uludere ilçesinin Ortaköy, Andaç, Dağdibi, Yemişli, Gülyazı, Ortasu, Ortabağ köyleri ile Uzungeçit Beldesi'nde kaymakamlıklarca eğitime 6 Şubat Pazartesi günü için 1 gün ara verildiği, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Şırnak’ta yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Şırnak’ta okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

7 ŞUBAT SALI ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

7 Şubat 2023 Salı günü Şırnak'ta yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının ise 2 ila 0 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Şırnak’ta yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Şırnak’ta okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Konuyla ilgili Şırnak Valiliği kar tatili duyuruları yakından takip ediliyor. Kar yağışının görüleceği kent genelinde 7 Şubat 2023 Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Şırnak'ta okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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