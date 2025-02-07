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Sırp suç örgütü lideri Şişli'de öldürülmüştü: Juvan Vukotic suikastında karar
Giriş Tarihi: 07.02.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
16:48
Sırp suç örgütü lideri Şişli'de öldürülmüştü: Juvan Vukotic suikastında karar
Sırp suç örgütü elebaşı Juvan Vukotic'in Şişli'de 8 Eylül 2022'de öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Radoje Zıvkovic'i Risto Mijanovic ve Juvan Vukotic'e karşı "tasarlayarak öldürme" suçundan 2 kez müebbet, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ise 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.