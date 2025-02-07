Sırp suç örgütü lideri Şişli’de öldürülmüştü: Juvan Vukotic suikastında karar

Tutuksuz sanık Milan Vujotic, "silahlı suç örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Vujotic hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ise yeterli, her türlü şüpheden uzak, somut, kesin, inandırıcı delil elde edilemediği ve suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Diğer sanıklara da üzerlerine atılı bazı suçlardan hapis cezaları, bazı suçlardan da beraat kararı verildi.