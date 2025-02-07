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Haberler Yaşam Sırp suç örgütü lideri Şişli'de öldürülmüştü: Juvan Vukotic suikastında karar
Giriş Tarihi: 07.02.2025 16:47 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:48

Sırp suç örgütü lideri Şişli'de öldürülmüştü: Juvan Vukotic suikastında karar

Sırp suç örgütü elebaşı Juvan Vukotic'in Şişli'de 8 Eylül 2022'de öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Radoje Zıvkovic'i Risto Mijanovic ve Juvan Vukotic'e karşı "tasarlayarak öldürme" suçundan 2 kez müebbet, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ise 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

AA
Sırp suç örgütü lideri Şişli’de öldürülmüştü: Juvan Vukotic suikastında karar

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 3'ü tutuklu 5 sanık ile avukatları katıldı. Radoje Zıvkovic'in de arasında bulunduğu 4 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Sırp suç örgütü lideri Şişli’de öldürülmüştü: Juvan Vukotic suikastında karar

Sanıkların son savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Radoje Zıvkovic'i Risto Mijanovic ve Juvan Vukotic'e karşı "tasarlayarak öldürme" suçundan 2 kez müebbet, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ise 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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Sırp suç örgütü lideri Şişli’de öldürülmüştü: Juvan Vukotic suikastında karar

Zeljko Bojanic'e de Risto Mijanovic'e karşı "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren heyet, sanıklar Yakup Doğan ve Emircan Sümer'i Juvan Vukotic'e karşı "tasarlayarak öldürme" ve "suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından müebbet hapis ve 2 yıl 1'er ay hapse mahkum etti.

Sırp suç örgütü lideri Şişli’de öldürülmüştü: Juvan Vukotic suikastında karar

Heyet, tutuklu sanıklar Furkan Yeşil ve Elanur Tuna ile tutuksuz sanıklar Esat Candan ve Erdi Ertan'a, "tasarlayarak öldürmeye yardım etmek" ve "suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından da 14 yıl 7'şer ay hapis cezası verdi. Sanıklar Ertan ve Candan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Sırp suç örgütü lideri Şişli’de öldürülmüştü: Juvan Vukotic suikastında karar

Tutuksuz sanık Milan Vujotic, "silahlı suç örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Vujotic hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ise yeterli, her türlü şüpheden uzak, somut, kesin, inandırıcı delil elde edilemediği ve suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Diğer sanıklara da üzerlerine atılı bazı suçlardan hapis cezaları, bazı suçlardan da beraat kararı verildi.

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