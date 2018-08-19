Şişko Nuri’nin cenazesinde büyük vefasızlık



69 yaşındaki Yeşilçam'ın ünlü siması Sıtkı Sezgin, Öksüzler filminde Sezer İnanoğlu ile olan repliğinde sıpayı almak için girdiği ağız münakaşasında, "Benim olacak Fıstık. Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Babam çok zengin, çuvalla para verir" sözleriyle akıllara kazınmıştı. Sıtkı Sezgin, kısa bir süre önce çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sıtkı Sezgin, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



