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Haberler Yaşam Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Sivasspor Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri ve hava durumu
Giriş Tarihi: 08.02.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:58

Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Sivasspor Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri ve hava durumu

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş Sivasspor deplasmanına gidiyor. Ara transfer döneminde, Ndour ve Al-Musrati gibi iki orta sahasına veda eden Beşiktaş'ta, ilk 11'in nasıl olacağı merak ediliyor. Beşiktaş şu ana kadar oynadığı 22 maçta 8 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Diğer tarafta Sivasspor ise bu sezon beklentilerin altında kaldı ve 15. Sırada buluyor. Peki, Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler;

Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Sivasspor Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri ve hava durumu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş Sivasspor'a konuk olacak. Ola Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah beyazlılar zorlu Sivasspor deplasmanından galibiyet ile ayrılma planları yapıyor. Diğer tarafta Sivasspor ise, ligde bu sezon istediği gibi bir başlangıç yapamadı ve 22 maç sonunda 15. sırada bulunuyor. Peki, Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Sivasspor Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri ve hava durumu…

Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Sivasspor Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri ve hava durumu

SİVAS'TA BUGÜN HAVA NASIL?

Sivas'ta bugün sıcaklıklar -7 dereceyi kadar görecek. Öte yandan Sivas'ta kar yağışının da etkili olması bekleniyor.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Beşiktaş bugün saatler 19.00'ı gösterdiğinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Sivasspor Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri ve hava durumu

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Q. Menig, Alaaddin Okumuş, N. Sonko, Ziya Erdal, C. Charisis, S. Moutoussamy, Tolga Ciğerci, A. Turgunbayev, R. Manaj, Bekir Böke.

Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Sivasspor Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri ve hava durumu

Beşiktaş: Mert Günok, J. Svensson, F. Uduokhai, A. Masuaku, Emirhan Topçu, Salih Uçan, M. Rashica, A. Chamberlain, Ernest Muçi, G. Fernandes, Semih Kılıçsoy.

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