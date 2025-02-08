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Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Sivasspor Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri ve hava durumu
Giriş Tarihi: 08.02.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
10:58
Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Sivasspor Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri ve hava durumu
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş Sivasspor deplasmanına gidiyor. Ara transfer döneminde, Ndour ve Al-Musrati gibi iki orta sahasına veda eden Beşiktaş'ta, ilk 11'in nasıl olacağı merak ediliyor. Beşiktaş şu ana kadar oynadığı 22 maçta 8 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Diğer tarafta Sivasspor ise bu sezon beklentilerin altında kaldı ve 15. Sırada buluyor. Peki, Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler;