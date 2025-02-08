Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş Sivasspor'a konuk olacak. Ola Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah beyazlılar zorlu Sivasspor deplasmanından galibiyet ile ayrılma planları yapıyor. Diğer tarafta Sivasspor ise, ligde bu sezon istediği gibi bir başlangıç yapamadı ve 22 maç sonunda 15. sırada bulunuyor. Peki, Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Sivasspor Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri ve hava durumu…