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SİYAH KALP 19. BÖLÜM FRAGMANI | SHOW TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
23:30
SHOW TV'nin dizisi Siyah Kalp'in ekrana gelen son bölümünün hemen ardından, yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım için yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt arıyor. İşte, Siyah Kalp 19. bölüm fragman detayları...