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Haberler Yaşam SİYAH KALP 19. BÖLÜM FRAGMANI | SHOW TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 23:30 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 23:30

SİYAH KALP 19. BÖLÜM FRAGMANI | SHOW TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SHOW TV'nin dizisi Siyah Kalp'in ekrana gelen son bölümünün hemen ardından, yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım için yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt arıyor. İşte, Siyah Kalp 19. bölüm fragman detayları...

SİYAH KALP 19. BÖLÜM FRAGMANI | SHOW TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Kalp'in ekrana gelen son bölümünde Cihan ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası Almanya'ya dönmeye karar vermişti... Dizinin sıkı takipçilerinin heyecanla takip ettiği bölümün ardından, yeni bölüm fragmanı mercek altına alındı. Peki, Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

SİYAH KALP 19. BÖLÜM FRAGMANI | SHOW TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Kalp dizisinin 19. Bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/siyah-kalp/2974

https://www.youtube.com/@siyahkalpdiziresmi

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SİYAH KALP 19. BÖLÜM FRAGMANI | SHOW TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH KALP'İN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cihan ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası Almanya'ya dönmeye karar verir. Melek ise Cihan'ın mektubunu okuduktan sonra yaşanılanları geride bırakıp aşkı için Cihan'ın peşinden havaalanına gider.

Fakat Cihan'ı son anda durdurması zor olacaktır.

SİYAH KALP 19. BÖLÜM FRAGMANI | SHOW TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sevilay, Nuh ve Melek'e destek olmaktadır. Nuh ise Şansalanlar'ın onlara daha fazla zarar vermemesi için sınırlarını net bir şekilde gösterir. Sumru ve Samet'in boşanma davasının duruşması gerçekleşir.

Sumru her ne kadar yeni bir hayata başlayacağı için mutlu olsa da Samet ona rahat vermemeye kararlıdır.

SİYAH KALP 19. BÖLÜM FRAGMANI | SHOW TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Herkes bütün sırların ortaya saçıldığını düşünürken yaşananlar geçmişin sayfalarını bir kez daha aralayacaktır.

Hem Şansalanlar'ı hem de onların hayatındaki insanları büyük değişimler beklemektedir.

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