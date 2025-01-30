SİYAH KALP 19. BÖLÜM FRAGMANI | SHOW TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sevilay, Nuh ve Melek'e destek olmaktadır. Nuh ise Şansalanlar'ın onlara daha fazla zarar vermemesi için sınırlarını net bir şekilde gösterir. Sumru ve Samet'in boşanma davasının duruşması gerçekleşir.

Sumru her ne kadar yeni bir hayata başlayacağı için mutlu olsa da Samet ona rahat vermemeye kararlıdır.