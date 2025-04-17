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Haberler Yaşam SİYAH KALP 28. BÖLÜM FULL İZLE: Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle tek parça, tamamı
Giriş Tarihi: 17.04.2025 17:52 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 17:52

SİYAH KALP 28. BÖLÜM FULL İZLE: Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle tek parça, tamamı

Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp 28. bölümü ile seyirci ile buluşuyor. 17 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan yeni bölümde İkizler, Sumru'yu en büyük kabusu Halil ile karşı karşıya getirmiştir. Sumru için bu yüzleşme onların beklediğinden de ağır olacak, Halil'in açıklamaları Sumru'yu şaşkına çevirecektir. İşte, Show TV ile Siyah Kalp 28. bölüm izle linki full HD, kesintisiz, tek parça...

SİYAH KALP 28. BÖLÜM FULL İZLE: Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle tek parça, tamamı

Siyah Kalp 28. bölümü ile seyirci ile buluşuyor. Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın kadrosunda yer aldığı yapımda heyecan dolu gelişmeleri kaçırmak istemeyen izleyiciler ekran başında yerini aldı. İşte, Show TV ile Siyah Kalp 28. bölüm izle linki full HD, kesintisiz, tek parça...

SİYAH KALP 28. BÖLÜM FULL İZLE: Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle tek parça, tamamı

SİYAH KALP 28. BÖLÜM İZLE

17 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin 28. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/siyah-kalp/2974

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SİYAH KALP 28. BÖLÜM FULL İZLE: Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle tek parça, tamamı

SİYAH KALP 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İkizler, Sumru'yu en büyük kabusu Halil ile karşı karşıya getirmiştir. Sumru için bu yüzleşme onların beklediğinden de ağır olacak, Halil'in açıklamaları Sumru'yu şaşkına çevirecektir. İkizler, Sumru'yu en büyük kabusu Halil ile karşı karşıya getirmiştir. Sumru için bu yüzleşme onların beklediğinden de ağır olacak, Halil'in açıklamaları Sumru'yu şaşkına çevirecektir.

SİYAH KALP 28. BÖLÜM FULL İZLE: Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle tek parça, tamamı

Hikmet'in vasilikten çekilme şartları Cihan ve Tahsin'i zorlar. Bu hamle ise aslında Hikmet'in büyük planının bir parçasıdır. Harika'nın söylediklerine içerleyen Sevilay kendi için büyük bir adım atar. Bu adım onu yeni olaylara sürükleyecektir.

SİYAH KALP 28. BÖLÜM FULL İZLE: Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle tek parça, tamamı

Halil sadece Sumru'nun karşısına çıkmakla yetinmez, Sumru'nun sevdikleriyle arasına da kuşku tohumları ekmeye devam eder. Geçmişiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalan olan Sumru'yu büyük sınavlar beklemektedir.