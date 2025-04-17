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SİYAH KALP 28. BÖLÜM FULL İZLE: Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle tek parça, tamamı
Giriş Tarihi: 17.04.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
17:52
SİYAH KALP 28. BÖLÜM FULL İZLE: Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle tek parça, tamamı
Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp 28. bölümü ile seyirci ile buluşuyor. 17 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan yeni bölümde İkizler, Sumru'yu en büyük kabusu Halil ile karşı karşıya getirmiştir. Sumru için bu yüzleşme onların beklediğinden de ağır olacak, Halil'in açıklamaları Sumru'yu şaşkına çevirecektir. İşte, Show TV ile Siyah Kalp 28. bölüm izle linki full HD, kesintisiz, tek parça...