SİYAH KALP 28. BÖLÜM FULL İZLE: Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle tek parça, tamamı

SİYAH KALP 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İkizler, Sumru'yu en büyük kabusu Halil ile karşı karşıya getirmiştir. Sumru için bu yüzleşme onların beklediğinden de ağır olacak, Halil'in açıklamaları Sumru'yu şaşkına çevirecektir. İkizler, Sumru'yu en büyük kabusu Halil ile karşı karşıya getirmiştir. Sumru için bu yüzleşme onların beklediğinden de ağır olacak, Halil'in açıklamaları Sumru'yu şaşkına çevirecektir.