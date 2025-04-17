SİYAH KALP 29. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İkizler, Sumru'yu en büyük kabusu Halil ile karşı karşıya getirmiştir. Sumru için bu yüzleşme onların beklediğinden de ağır olacak, Halil'in açıklamaları Sumru'yu şaşkına çevirecektir. İkizler, Sumru'yu en büyük kabusu Halil ile karşı karşıya getirmiştir. Sumru için bu yüzleşme onların beklediğinden de ağır olacak, Halil'in açıklamaları Sumru'yu şaşkına çevirecektir.