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Haberler Yaşam SİYAH KALP 29. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 23:57 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 23:57

SİYAH KALP 29. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Kalp dizisi, her Perşembe akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Son bölümün ardından diziseverler, 29. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Şansalan ailesinin gizemli geçmişi ve karmaşık ilişkileri etrafında şekillenen hikâye, izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Peki, Siyah Kalp 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Siyah Kalp yeni bölüm fragmanına dair detaylar.

SİYAH KALP 29. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Siyah Kalp'in son bölümünün ardından yeni bölümle ilgili detaylar için fragman sabırsızlıkla araştırılıyor. 29. bölümde neler olacağına dair ipuçları arayan dizi tutkunları, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Siyah Kalp 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH KALP 29. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH KALP 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ile takip edilen Siyah Kalp'in yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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SİYAH KALP 29. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İkizler, Sumru'yu en büyük kabusu Halil ile karşı karşıya getirmiştir. Sumru için bu yüzleşme onların beklediğinden de ağır olacak, Halil'in açıklamaları Sumru'yu şaşkına çevirecektir. İkizler, Sumru'yu en büyük kabusu Halil ile karşı karşıya getirmiştir. Sumru için bu yüzleşme onların beklediğinden de ağır olacak, Halil'in açıklamaları Sumru'yu şaşkına çevirecektir.

SİYAH KALP 29. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hikmet'in vasilikten çekilme şartları Cihan ve Tahsin'i zorlar. Bu hamle ise aslında Hikmet'in büyük planının bir parçasıdır. Harika'nın söylediklerine içerleyen Sevilay kendi için büyük bir adım atar. Bu adım onu yeni olaylara sürükleyecektir.

SİYAH KALP 29. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Halil sadece Sumru'nun karşısına çıkmakla yetinmez, Sumru'nun sevdikleriyle arasına da kuşku tohumları ekmeye devam eder. Geçmişiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalan olan Sumru'yu büyük sınavlar beklemektedir.