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SİYAH KALP 29. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
23:57
SİYAH KALP 29. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Siyah Kalp dizisi, her Perşembe akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Son bölümün ardından diziseverler, 29. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Şansalan ailesinin gizemli geçmişi ve karmaşık ilişkileri etrafında şekillenen hikâye, izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Peki, Siyah Kalp 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Siyah Kalp yeni bölüm fragmanına dair detaylar.