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Siyah Kalp bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Show TV yayın akışı ile Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
18:42
Siyah Kalp bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Show TV yayın akışı ile Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman?
Siyah Kalp bu akşam var mı yok mu sorusu dizi takipçilerinin gündeminde. Burak Tozkoparan, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar gibi isimlerin yer aldığı dizi perşembe günleri ekrana geliyordu. Bugün için araştırmalar hız kazandı. Peki; 23 Ocak Show TV yayın akışı ile Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman ve neden yok?