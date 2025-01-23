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Haberler Yaşam Siyah Kalp bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Show TV yayın akışı ile Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 18:42 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 18:42

Siyah Kalp bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Show TV yayın akışı ile Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman?

Siyah Kalp bu akşam var mı yok mu sorusu dizi takipçilerinin gündeminde. Burak Tozkoparan, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar gibi isimlerin yer aldığı dizi perşembe günleri ekrana geliyordu. Bugün için araştırmalar hız kazandı. Peki; 23 Ocak Show TV yayın akışı ile Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman ve neden yok?

Siyah Kalp bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Show TV yayın akışı ile Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman?

Siyah Kalp bu akşam var mı, neden yok soruları takip ediliyor. Milli yas nedeniyle yeni bölüm yayınlarının kaldırılması ardından araştırmalar hız kazandı. Peki; Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Siyah Kalp bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Show TV yayın akışı ile Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman?

SİYAH KALP BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Siyah Kalp bugün tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

Diziler milli yas nedeniyle yayımlanmıyor.

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Siyah Kalp bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Show TV yayın akışı ile Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman?

SHOW TV YAYIN AKIŞI - 23 OCAK 2025

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp (Tekrar)

00:15 Kızılcık Şerbeti

Siyah Kalp bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Show TV yayın akışı ile Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman?

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Siyah Kalp 18. bölümün haftaya ekranlara gelmesi bekleniyor.

Siyah Kalp bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Show TV yayın akışı ile Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman?

SİYAH KALP 18. BÖLÜM ÖZETİ

Cihan ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası Almanya'ya dönmeye karar verir. Melek ise Cihan'ın mektubunu okuduktan sonra yaşanılanları geride bırakıp aşkı için Cihan'ın peşinden havaalanına gider.

Cihan ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası Almanya'ya dönmeye karar verir. Melek ise Cihan'ın mektubunu okuduktan sonra yaşanılanları geride bırakıp aşkı için Cihan'ın peşinden havaalanına gider. Fakat Cihan'ı son anda durdurması zor olacaktır. Sevilay, Nuh ve Melek'e destek olmaktadır.

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