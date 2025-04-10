SİYAH KALP 27. BÖLÜM İZLE || Show TV canlı izle ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm, kesintisiz, HD!

Cihan, Melek ile huzur içinde yaşamaya çalışsa da ailesinin sorumlulukları onun peşini bırakmaz. Beklenmeyen büyük bir hamle Cihan'ı çileden çıkaracaktır. Sumru, Halil'in gelişinden habersizken Tahsin ve çocuklarıyla birlikte büyük bir ailenin hayalini kurmaktadır. Nuh ve Melek ise Halil'in gelişinin her şeyi altüst etmesinden korkmaktadır. Kaldıkları ikilem onları büyük yüzleşmelere sürükleyecektir.