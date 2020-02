Afrikalı Ali olarak tanınan radyocu, Ali Şentürk "Biz yaz bitimi itibari ile bugün günlerden Pazar aman değmesin nazar grubu olarak denize giriyoruz. Hava soğuk deniz sıcak oluyor diyorlar ama ben buna katılmıyorum. Deniz suyu havadan daha da soğuk, şu an buzlu suya atlamış gibi hisse kapıldık ama biz bunu alışkanlık haline getirdik şu an titriyoruz ama her pazar günü İstanbul'da denize giriyoruz. Sağlıklı olduğu söyleniyor ve biz bu etkinliği sürdürmeye devam ediyoruz. Aralık ve Ocak aylarında da denize girdik ama şu an deniz daha da soğuk, su sıcaklığı eksi derecelerde" dedi.