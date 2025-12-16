ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞTA!👇 17 Aralık-1 Ocak ŞOK aktüel ürünler neler? Parfüm, oyuncak, kar küresi...

ŞOK Market yılın son günlerine özel hazırladığı 17 Aralık-1 Ocak aktüel kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Kahvaltılıklardan kuru yemişe, kozmetikten hediyelik ürünlere kadar birçok üründe sunulan indirimler, uygun fiyat arayan tüketicilerin ilgisini çekti. İşte ŞOK aktüel ürünlerinde bu haftanın fırsatları…