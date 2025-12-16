ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞTA!👇 17 Aralık-1 Ocak ŞOK aktüel ürünler neler? Parfüm, oyuncak, kar küresi...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 23:36 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 23:37

ŞOK'un 17 Aralık-1 Ocak tarihli aktüel fırsatları meraklılarını sevindirdi. Marketin açıkladığı yeni katalogda özellikle kozmetik ürünlerine yönelik fırsatlar öne çıkarken, uygun fiyatlı alışveriş fırsatlarını yakalamak isteyenler tüm listeyi araştırmaya başladı. Yılın son indirimleri dikkat çekerken kuru yemiş çeşitleri, kozmetik ürünleri, yılbaşı süsleri, ev tekstil ürünleri, oyun çeşitleri büyük ilgi gördü. İşte 17 Aralık - 1 Ocak ŞOK aktüel ürün listesi…

ŞOK Market yılın son günlerine özel hazırladığı 17 Aralık-1 Ocak aktüel kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Kahvaltılıklardan kuru yemişe, kozmetikten hediyelik ürünlere kadar birçok üründe sunulan indirimler, uygun fiyat arayan tüketicilerin ilgisini çekti. İşte ŞOK aktüel ürünlerinde bu haftanın fırsatları…

ŞOK AKTÜEL 17 ARALIK-1 OCAK FIRSATLARI!

