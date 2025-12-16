Haberler
Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:40
ŞOK AKTÜEL YILIN SON İNDİRİMLERİ! 17 Aralık - 1 Ocak ŞOK'ta neler var? Parfüm, pelüş zürafa, kar küresi...
ŞOK'un 17 Aralık-1 Ocak tarihli aktüel fırsatları meraklılarını sevindirdi. Marketin açıkladığı yeni katalogda özellikle kozmetik ürünlerine yönelik fırsatlar öne çıkarken, uygun fiyatlı alışveriş fırsatlarını yakalamak isteyenler tüm listeyi araştırmaya başladı. Yılın son indirimleri dikkat çekerken kuru yemiş çeşitleri, kozmetik ürünleri, yılbaşı süsleri, ev tekstil ürünleri, oyun çeşitleri büyük ilgi gördü. İşte 17 Aralık - 1 Ocak ŞOK aktüel ürün listesi…