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Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi duyuruldu: İstanbul, Ankara, İzmir'de hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yasak olan iller hangileri?

olan iller listesi duyuruldu: İstanbul, Ankara, İzmir'de hafta içi ve , yasak olan iller hangileri?

Hafta içi ve hafta sonu var mı, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. 1 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme kararı alındı. Alınan kararlar doğrultusunda iller risk durumuna göre dört farklı gruba ve renge ayrıldı. Yaşadıkları şehirde sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, hafta içi ve , hangi illerde sokağa çıkma yasağı var sorularına yanıt arıyor. İşte Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi ve İstanbul, Ankara, İzmir'de Cumartesi Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 17.03.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 08:48
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller! İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı, yasak olan iller hangileri?

Türkiye'de 1 Mart tarihi itibariyle kademeli normalleşme başladı. Kademeli normalleşmede pek çok kısıtlama hafifletilirken, iller ise vaka sayılarına göre gruplara ve renklere ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Buna göre, hafta içi ve ? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller! İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı, yasak olan iller hangileri?

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Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller! İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı, yasak olan iller hangileri?

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller! İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı, yasak olan iller hangileri?

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller! İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı, yasak olan iller hangileri?

Ağrı

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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