Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var soruları vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Son dönemde artan vaka sayıları ile birlikte 58 ilimiz çok yüksek riskli iller grubunda yer aldı. Hal böyle olunca Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağı birçok ilde tekrardan uygulamaya geçti. Bu noktada Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var soruları merak konusu oluyor. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile beraber hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının 56 saat boyunca kesintisiz devam edeceği o illeri tek tek duyurmuştu. İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller