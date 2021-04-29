17 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor, tam kapanmadan kimler muaf soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından 17 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Tam kapanma bu akşam itibariyle başlayacak. Bu noktada, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı detaylarını merak eden vatandaşlar, 17 günlük sokağa çıkma yasağı bugün saat kaçta başlıyor, kimler muaf sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve tam kapanma detayları;