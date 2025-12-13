Haberler
ŞOK’ta Hafta Sonu İndirimi Başladı! 13-16 Aralık ŞOK aktüel listesi: Beşik, ana kucağı, bebek odası…
Giriş Tarihi: 13.12.2025 00:19
ŞOK'un 13-16 Aralık tarihli aktüel fırsatları meraklılarını sevindirdi. Marketin açıkladığı yeni katalogda özellikle bebek ürünlerine yönelik fırsatlar öne çıkarken, hafta sonu alışverişini planlayanlar tüm listeyi araştırmaya başladı. Uygun fiyatlı beşik, ana kucağı ve bebek odası takımları büyük ilgi gördü. İşte 13-16 Aralık ŞOK aktüel ürün listesi…