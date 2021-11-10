Son dakika! 14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçiden şok iddia! ’Bunun için zorunda kaldım...’

NE OLMUŞTU?

Merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesindeki bir kafede 3 gün önce meydana gelen olayda, annesi ile birlikte kafede aşçı olarak çalışan Mukaddes A..., kafeye gelen cerrahi maskeli ve kahverengi çarşaflı bir kadın tarafından bacağından vuruldu.

Şüpheli genç kız olay yerinden kaçarken kendisini yakalamaya çalışan trafik polislerine de silahla ateş açarken, bu sırada camiye gitmekte olan Mustafa Ö.'nu da bacağından vurdu. Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ayşenur B... ile onu azmettirdiği belirlenen Ali E... ve Hüseyin Ç..'yi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklanırken, Ayşenur B... adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.