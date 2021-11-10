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Giriş Tarihi: 10.11.2021 07:54 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 08:21

Son dakika! 14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçiden şok iddia! 'Bunun için zorunda kaldım...'

Konya'da, babası Ali E.'nin azmettirmesiyle, 14 yaşındaki kızı M.E.'yi vuran Ayşenur B.'nin ifadesine SABAH ulaştı. Son dakika haberine göre; 14 yaşındaki kızı bacağından kurşunlayan Ayşenur B. "Babası azmettirdi" dedi ve ekledi...

TOLGA YANIK
Son dakika! 14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçiden şok iddia! ’Bunun için zorunda kaldım...’

Son dakika haberi.. Ayşenur B., kanser olan 6 yaşındaki çocuğuna hastanede kemoterapi aldırdığını anlatarak, "Sonra yanıma Ali E.'nin arkadaşı Hüseyin Çekiç geldi. Bana 'Seninle işimiz var, birine sıkacaksın' dedi. Ben de 'Kime neden sıkacakmışım, yapmam' dedim. 'Çocuğunun hayatını düşünüyorsan yapacaksın' dedi. Çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

Ayşenur B, "6 yaşındaki kanser hastası çocuğuma zarar vermekle tehdit ettiler" dedi.

Son dakika! 14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçiden şok iddia! ’Bunun için zorunda kaldım...’

"ELİM TİTREYE TİTREYE TETİĞE BASTIM"

Ayşenur B, 'Çocuğunun hayatını düşünüyorsan yapacaksın' dedi. Bende çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım. Hüseyin bana bir silah verdi. Beni araçla cadde üzerinde indirdi. Tanınmamak için camiye giderek üzerimi değiştirdim ve çarşaf giydim. Sonra kafeye gittim. Kızı vurmayı hiç istemedim. Elim titreye titreye tetiğe bastım. Sonra hemen kafeden kaçtım. Kaçarken polisler beni yakalamaya çalıştı. Onlara yönelik ateş etmedim. Ateş edip etmediğimi de hatırlamıyorum. Sonra olay yerinden geldiğimiz arabayla kaçtık. Yaşananlar nedeniyle pişmanım" dedi.

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Son dakika! 14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçiden şok iddia! ’Bunun için zorunda kaldım...’

"Kaçarken polisler beni yakalamaya çalıştı. Onlara ateş edip etmediğimi de hatırlamıyorum. Pişmanım." Ali E.'nin, kızının açık giyinmesinden rahatsız olduğu ve eşine de gözdağı vermek için kızını vurdurduğu öne sürülmüştü. Ali E. ve Hüseyin Çekiç tutuklanırken, Ayşenur B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Son dakika! 14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçiden şok iddia! ’Bunun için zorunda kaldım...’

'BABAMIN SEVGİLİSİ '

Öte yandan Ayşenur B. tarafından bacağından vurulan 14 yaşındaki M.E., babasının daha önce de kendisine işkence yaptığını ileri sürdü. Korktuğu için şikâyetçi olmadığını söyleyen M.E., "Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Beni vuran Ayşenur B. babamın sevgilisidir. Onun serbest kalmasından da korkuyorum" dedi.

Son dakika! 14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçiden şok iddia! ’Bunun için zorunda kaldım...’

NE OLMUŞTU?

Merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesindeki bir kafede 3 gün önce meydana gelen olayda, annesi ile birlikte kafede aşçı olarak çalışan Mukaddes A..., kafeye gelen cerrahi maskeli ve kahverengi çarşaflı bir kadın tarafından bacağından vuruldu.

Şüpheli genç kız olay yerinden kaçarken kendisini yakalamaya çalışan trafik polislerine de silahla ateş açarken, bu sırada camiye gitmekte olan Mustafa Ö.'nu da bacağından vurdu. Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ayşenur B... ile onu azmettirdiği belirlenen Ali E... ve Hüseyin Ç..'yi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklanırken, Ayşenur B... adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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