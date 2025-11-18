SON DAKİKA | 200 yıllık yalıda ikinci perde! Hazine, Vakıflar, Rusya ve mirasçılar karşı karşıya

'TARAFLAR DİNLENMEDİ'

Kararının gerekçesinde, tarafların dinlenilmediği, açıklama ve ispat hakkının kısıtlandığı belirtildi. Ancak kararın içeriğinde, yıllar boyunca yüzlerce sayfa beyan verildiği, tarafların duruşmalara katıldığı, onlarca müzekkere ve bilirkişi raporu sunulduğunun bizzat mahkeme tarafından da kabul edildiği anlatıldı. Dosyada 7'den fazla duruşma yapıldığı, tarafların defalarca dilekçe sunduğu, yargılamanın her aşamasında tüm kurum ve müdahillerin bilgilendirildiği belgelerle sabit olmasına rağmen "dinlenmediler" gerekçesinin hukuk çevrelerinde şaşkınlığa yol açtığı kaydedildi. Karar ile 18 yıldır devam eden yargılamada başa dönüldü. Dosya yeniden 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilecek. Böylece Boğaz'ın bu en tartışmalı mülküyle ilgili hukuk mücadelesi, yıllar süren belgeli incelemelere ve kesinleşmiş tespitlere rağmen yeniden başlayacak.



SABAH'IN DUYURDUĞU HABER RUSYA'DA GÜNDEM OLDU

İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olan Tarabya'daki tarihi yalının miras davası Rusya'da gündem oldu. İlk olarak SABAH'ın gündeme taşıdığı olayda yaklaşık 200 yıllık tarihi yalının kime kalacağı konusu tartışılıyor. Türkrus. com sitesinin haberine göre Rus basını yalının akıbetini uzmanlara sordu.

