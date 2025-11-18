Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | 200 yıllık yalıda ikinci perde! Hazine, Vakıflar, Rusya ve mirasçılar karşı karşıya
Giriş Tarihi: 18.11.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 06:48
SON DAKİKA | 200 yıllık yalıda ikinci perde! Hazine, Vakıflar, Rusya ve mirasçılar karşı karşıya
Son dakika haberi... Tarabya'da bulunan 200 yıllık yalı ve 10 dönümlük arazi davasında, yalının Rus mirasçılara bırakılması yönündeki kararı üst mahkeme, "tarafların dinlenmediği" gerekçesiyle bozdu. 18 yıllık dava silbaştan görülecek