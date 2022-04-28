Son dakika | 2021’in tek faili meçhul cinayeti çözüldü! Burak Durna’nın katili en yakını çıktı!

SON DAKİKA | ÖZEL EKİP HEM CİNAYETİ ÇÖZDÜ, HEM DE KATİL BULUNDU

Olaydan önceki 4 ayda 7 kez aracının lastikleri kesilen ancak husumetli olduğu kişilerden şikayetçi olmayan Burak Durna'nın katili geçen 15 ayda bir türlü yakalanamadı. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamayınca, konuya bakması için özel bir ekip kuruldu.