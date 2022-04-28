Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | 2021'in tek faili meçhul cinayeti çözüldü! Burak Durna'nın katili en yakını çıktı!
Giriş Tarihi: 28.04.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 13:08

Son dakika | 2021'in tek faili meçhul cinayeti çözüldü! Burak Durna'nın katili en yakını çıktı!

Son dakika haberler: Denizli'de işten eve döndüğü sırada evinin önünde pusu kurularak öldürülen ve bin 468 olay arasında 2021 yılının aydınlatılamayan tek cinayeti olan tesisatçı Burak Durna'nın katili, husumetli olduğu komşusu çıktı. Katil komşu ve ona yardım etikleri ileri sürülen iki arkadaşı, 15 ay sonra özel ekip sayesinde yakalanabildi. İşte Burak Durna cinayetindeki son dakika gelişmesi...

Son dakika | 2021’in tek faili meçhul cinayeti çözüldü! Burak Durna’nın katili en yakını çıktı!

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı'nın Ocak ayında açıkladığı ve polis sorumluluk bölgesinde 2021'de işlenen bin 468 cinayetten tek aydınlatılamayan olay olan 27 yaşındaki Burak Durna cinayeti, Denizli'de 21 Ocak 2021 günü Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelmişti.

İşten evine dönen doğalgaz tesisatçısı Burak Durna, aynı dakikalarda işten dönen eşi Seher Durna tarafından kapının önünde kanlar içerisinde bulundu.

İşte Burak Durna cinayetinde titiz iz sürme sonucu elde edilen sonuç ve katilin kimliği...

Son dakika | 2021’in tek faili meçhul cinayeti çözüldü! Burak Durna’nın katili en yakını çıktı!

KURTARILAMAMIŞTI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Burak Durna, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | 2021’in tek faili meçhul cinayeti çözüldü! Burak Durna’nın katili en yakını çıktı!

İNTİHAR OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

İlk başta intihar olduğu düşünülen olayın ardından detaylı inceleme yapan polis ekipleri, Burak Durna'nın pusuya düşürülerek öldürüldüğünü belirledi. Yan binanın 1. katında bulunan boş daireye kapısını kırarak giren şüphelinin rastgele ateş açtığı, zile basıp kapının açılmasını bekleyen Durna'nın ensesi ve omzuna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği tespit edildi.

Son dakika | 2021’in tek faili meçhul cinayeti çözüldü! Burak Durna’nın katili en yakını çıktı!

PUSU KURULMUŞ VE HIRSIZ SÜSÜ VERİLMİŞ

Pusunun kurulduğu bol daireye hırsız girmiş süsü veren şüpheli, olayın ardından kayıplara karıştı.

Son dakika | 2021’in tek faili meçhul cinayeti çözüldü! Burak Durna’nın katili en yakını çıktı!

SON DAKİKA | ÖZEL EKİP HEM CİNAYETİ ÇÖZDÜ, HEM DE KATİL BULUNDU

Olaydan önceki 4 ayda 7 kez aracının lastikleri kesilen ancak husumetli olduğu kişilerden şikayetçi olmayan Burak Durna'nın katili geçen 15 ayda bir türlü yakalanamadı. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamayınca, konuya bakması için özel bir ekip kuruldu.

SON DAKİKA