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Son dakika | 2021'in tek faili meçhul cinayeti çözüldü! Burak Durna'nın katili en yakını çıktı!
Giriş Tarihi: 28.04.2022 13:08
Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
13:08
Son dakika | 2021'in tek faili meçhul cinayeti çözüldü! Burak Durna'nın katili en yakını çıktı!
Son dakika haberler: Denizli'de işten eve döndüğü sırada evinin önünde pusu kurularak öldürülen ve bin 468 olay arasında 2021 yılının aydınlatılamayan tek cinayeti olan tesisatçı Burak Durna'nın katili, husumetli olduğu komşusu çıktı. Katil komşu ve ona yardım etikleri ileri sürülen iki arkadaşı, 15 ay sonra özel ekip sayesinde yakalanabildi. İşte Burak Durna cinayetindeki son dakika gelişmesi...