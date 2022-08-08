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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 25 yıllık vahşet 'Annem nerede?' sorusuyla ortaya çıktı! Kocası ve kızını öldürmüş
Giriş Tarihi: 08.08.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 13:03

SON DAKİKA: 25 yıllık vahşet 'Annem nerede?' sorusuyla ortaya çıktı! Kocası ve kızını öldürmüş

Son dakika... Kahramanmaraş'ta yaşanan vahşet tüyleri diken diken etti! Önce kocasını sonra da kızını 3 yıl arayla öldürdü. Üst üste gömdü. Bu korkunç olay ise torununun 'Annem nerede?' diye anneannesine sormasıyla ortaya çıktı. Bir evin bahçesinde yapılan ve arkeologların da katıldığı kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin cesetlerine ulaşıldı. H.T.'nin (75), 1997'de namus meselesi yüzünden tartıştığı kocasını, 3 yıl sonra da kızını öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü belirlendi. Olayın detayları kan dondurdu...

DHA
SON DAKİKA: 25 yıllık vahşet ’Annem nerede?’ sorusuyla ortaya çıktı! Kocası ve kızını öldürmüş

SON DAKİKA: 25 YILLIK KAN DONDURAN CİNAYET

25 yıl önce ilk olarak kocasını ardından 3 yıl sonra da kızını korkunç şekilde öldüren kadın suçunu itiraf etti. Detaylar ise tam anlamıyla dehşete düşürdü. Olay ise torununun anneannesine sorduğu 'Annem nerede?' sorusuyla ortaya çıktı. Arkeologlar da cinayetin aralanması için devreye girdi.

SON DAKİKA: 25 yıllık vahşet ’Annem nerede?’ sorusuyla ortaya çıktı! Kocası ve kızını öldürmüş

'ANNEM NEREDE?'

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne 2015 yılında müracaat eden bir kız, annesi Z.T.'nin kaybolduğunu, anneannesi H.T.'ye "Annem nerede?" diye sorduğunda Almanya'ya gittiğini söylediğini, ancak yaptığı araştırmada bir ize ulaşamadığını söyledi. Polis ekipleri de araştırmalarında Z.T.'nin izine rastlamadı.

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SON DAKİKA: 25 yıllık vahşet ’Annem nerede?’ sorusuyla ortaya çıktı! Kocası ve kızını öldürmüş

7 YILLIK KAYIP DOSYASINDAN CİNAYET ÇIKTI
İl Emniyet Müdürlüğü, faili meçhul cinayetleri aydınlatma ve kayıp kişileri bulmaya yönelik başlatılan çalışma kapsamında 4 ay önce, 7 yıl önce kayıp başvurusu yapılan Z.T.'nin dosyasını raftan indirdi.

SON DAKİKA: 25 yıllık vahşet ’Annem nerede?’ sorusuyla ortaya çıktı! Kocası ve kızını öldürmüş

Kayıp kadını bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu ve tekrar kızın ifadesine başvurdu. Kayıp olan Z.T.'nin ismi açıklanmayan kızı, annesinin Almanya'ya gittiğine inanmadığını, öldürülmüş olabileceğini söyledi.

SON DAKİKA: 25 yıllık vahşet ’Annem nerede?’ sorusuyla ortaya çıktı! Kocası ve kızını öldürmüş

Özel ekibin araştırmalarında Z.T.'nin babası A.T.'nin de kayıp olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA