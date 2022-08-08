Haberler Yaşam SON DAKİKA: 25 yıllık vahşet 'Annem nerede?' sorusuyla ortaya çıktı! Kocası ve kızını öldürmüş

Giriş Tarihi: 08.08.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 13:03

SON DAKİKA: 25 yıllık vahşet 'Annem nerede?' sorusuyla ortaya çıktı! Kocası ve kızını öldürmüş

Son dakika... Kahramanmaraş'ta yaşanan vahşet tüyleri diken diken etti! Önce kocasını sonra da kızını 3 yıl arayla öldürdü. Üst üste gömdü. Bu korkunç olay ise torununun 'Annem nerede?' diye anneannesine sormasıyla ortaya çıktı. Bir evin bahçesinde yapılan ve arkeologların da katıldığı kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin cesetlerine ulaşıldı. H.T.'nin (75), 1997'de namus meselesi yüzünden tartıştığı kocasını, 3 yıl sonra da kızını öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü belirlendi. Olayın detayları kan dondurdu...