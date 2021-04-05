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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olayda 3. kadın büyük eltiye seslendi! 'Seni köle gibi kullanıp başka kadınlarla...' Esra Erol'da şok sözler
Giriş Tarihi: 05.04.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 10:57

haberi: 'nin konuştuğu olayda 3. kadın büyük eltiye seslendi! 'Seni köle gibi kullanıp başka kadınlarla...' 'da şok sözler

haberi: 'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri olan iki kocalarını terk edip, isimli yufkacıya kaçtı. Son programda bir son dakika gelişmesi yaşandı. 3. kadın Ayşe ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanıp 'Yufkacıyı seviyorum' diyen büyük elti 'ye seslendi: 'Seni köle gibi kullanıp başka kadınlarla...' İşte 'nin konuştuğu olayın ayrıntıları...

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olayda 3. kadın büyük eltiye seslendi! 'Seni köle gibi kullanıp başka kadınlarla...' Esra Erol'da şok sözler

ekranlarında yayınlanan 'da programında geçen hafta inanılmaz bir olay yaşandı. isimli iki , yufkacı 'a kaçtı. 2 çocuk babası , Esra Erol'a katıldı. 17 yıl önce evlendiği eşi Duman'a 11 Mart'tan bu yana ulaşamadığını anlattı.

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olayda 3. kadın büyük eltiye seslendi! 'Seni köle gibi kullanıp başka kadınlarla...' Esra Erol'da şok sözler

'YALAN KONUŞUYOR'

Eltilerin, Yufkacı Muammer'e kaçmalarından sonra 'dan yine şoke eden anlar yaşandı. Büyük 'nin annesi Fatma Hanım, Esra Erol'da canlı yayınına bağlandı. Küçük elti Hamide'nin kızının yuvasını yıktığını söyleyen Fatma Hanım, "Geri dönmesine sevindim ama Hamide beni yaktı.

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Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olayda 3. kadın büyük eltiye seslendi! 'Seni köle gibi kullanıp başka kadınlarla...' Esra Erol'da şok sözler

her şeyi biliyordu. Benim kızımı yaktı. Hamide yalan konuşuyor. Güvenmeyin. Hamide kocasına kavuştu rahat etti mi? Benim kızımı evden alıyordu. Kızıma telefon ediyordu. Niye telefon ediyordu? Yalan konuşmasın. Benim kızımı da kendisini de yaktı. Her gün işe beraber gidiyorlardı. Kızımın yuvasını yıktı, benim de yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olayda 3. kadın büyük eltiye seslendi! 'Seni köle gibi kullanıp başka kadınlarla...' Esra Erol'da şok sözler

Fatma Hanım'ın sözlerine yanıt veren küçül ise, "Benim yufkacı Muammer ile Hamide arasındaki ilişkide bir rolüm yok. Onlar kendileri yaşadı. İşten sonra ilişkileri başladı." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olayda 3. kadın büyük eltiye seslendi! 'Seni köle gibi kullanıp başka kadınlarla...' Esra Erol'da şok sözler

"ÖZLEDİĞİM İÇİN DÖNDÜM"

Öte yandan canlı yayına katılan küçük ise "Çocuklarımı özleyince çok rahatsız olmaya başladı. Orada bayılmalarım oldu. Muammer bana okunmuş su verdi. Onu içtim" diye konuştu.

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