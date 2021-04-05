HaberlerYaşamSon dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olayda 3. kadın büyük eltiye seslendi! 'Seni köle gibi kullanıp başka kadınlarla...' Esra Erol'da şok sözler
Giriş Tarihi: 05.04.2021 09:19Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 10:57
Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olayda 3. kadın büyük eltiye seslendi! 'Seni köle gibi kullanıp başka kadınlarla...' Esra Erol'da şok sözler
Son dakika haberi: Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duman olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Son programda bir son dakika gelişmesi yaşandı. 3. kadın Ayşe ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanıp 'Yufkacıyı seviyorum' diyen büyük elti Hamide'ye seslendi: 'Seni köle gibi kullanıp başka kadınlarla...' İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın ayrıntıları...