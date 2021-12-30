31 Aralık resmi tatil mi oldu, yarım gün mü soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yeni yılın gelmesine çok az bir süre kala, 31 Aralık tarihinin cuma gününe gelmesi kafaları karıştırdı. Bu kapsamda; 31 Aralık ile yeni yılın ilk gününün tatil olup olmadığını öğrenmek isteyenler 31 Aralık resmi tatil mi yarım gün mü? Yarın yarım gün mü, 1 Ocak 2022 resmi tatil mi sorularına yanıt arıyor. Merak edilen tüm bu soruların cevapları 2022 resmii tatiller takvimi ile birlikte yanıt buldu. Peki, 31 Aralık (Yarın) resmi tatil mi oldu, yarım gün mü? 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün oldu?