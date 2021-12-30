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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 31 Aralık (Yarın) resmi tatil mi oldu, yarım gün mü? 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün oldu?
Giriş Tarihi: 30.12.2021 23:17 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 23:18

SON DAKİKA: 31 Aralık (Yarın) resmi tatil mi oldu, yarım gün mü? 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün oldu?

Yeni yılın gelmesine artık sayılı saatler kaldı. 31 Aralık saat 00.00'dan sonra 2022'ye girmiş olacağız. Yılbaşı ve hafta sonu için plan vatandaşlar, 31 Aralık'ın cuma gününe gelmesi nedeniyle, Yarın 31 Aralık resmi tatil mi oldu, yarım gün mü ve 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün oldu sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, 2022 resmi tatiller takvimi ile 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşı resmi tatil mi, yarım gün mü soruları yanıt buldu. Peki, 31 Aralık (Yarın) resmi tatil mi oldu, yarım gün mü? 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün oldu? İşte detaylar;

SON DAKİKA: 31 Aralık Yarın resmi tatil mi oldu, yarım gün mü? 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün oldu?

31 Aralık resmi tatil mi oldu, yarım gün mü soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yeni yılın gelmesine çok az bir süre kala, 31 Aralık tarihinin cuma gününe gelmesi kafaları karıştırdı. Bu kapsamda; 31 Aralık ile yeni yılın ilk gününün tatil olup olmadığını öğrenmek isteyenler 31 Aralık resmi tatil mi yarım gün mü? Yarın yarım gün mü, 1 Ocak 2022 resmi tatil mi sorularına yanıt arıyor. Merak edilen tüm bu soruların cevapları 2022 resmii tatiller takvimi ile birlikte yanıt buldu. Peki, 31 Aralık (Yarın) resmi tatil mi oldu, yarım gün mü? 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün oldu?

SON DAKİKA: 31 Aralık Yarın resmi tatil mi oldu, yarım gün mü? 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün oldu?

YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?

Bu sene 31 Aralık, Cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil olacak. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2022 Cumartesi gününden ibaret olacak.

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2021 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değildir.

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SON DAKİKA: 31 Aralık Yarın resmi tatil mi oldu, yarım gün mü? 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün oldu?

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı

1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Pazar

SON DAKİKA: 31 Aralık Yarın resmi tatil mi oldu, yarım gün mü? 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün oldu?

Ramazan Bayramı

2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı

9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı

SON DAKİKA: 31 Aralık Yarın resmi tatil mi oldu, yarım gün mü? 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün oldu?

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı

30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumartesi

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