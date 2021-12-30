Yeni yılın gelmesine artık sayılı saatler kaldı. 31 Aralık saat 00.00'dan sonra 2022'ye girmiş olacağız. Yılbaşı ve hafta sonu için plan vatandaşlar, 31 Aralık'ın cuma gününe gelmesi nedeniyle, Yarın 31 Aralık resmi tatil mi oldu, yarım gün mü ve 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün oldu sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, 2022 resmi tatiller takvimi ile 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşı resmi tatil mi, yarım gün mü soruları yanıt buldu. Peki, 31 Aralık (Yarın) resmi tatil mi oldu, yarım gün mü? 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün oldu? İşte detaylar;