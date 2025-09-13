Son Dakika: 3,5 Yaşındaki çocuğa anne ve sevgili şiddeti! Cinsel istismar şüphesi Türkiye’yi sarsıyor

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI, İSTİSMAR RAPORU BEKLENİYOR

Hastanede yapılan detaylı tetkikler sonucunda, küçük çocuğun sadece fiziksel şiddete değil, aynı zamanda cinsel istismara da maruz kaldığı yönünde şüpheler oluştu. Kesin raporun çıkması beklenirken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve pedagoglar eşliğinde psikolojik destek aldığı belirtildi.