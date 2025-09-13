Haberler
Son Dakika: 3,5 Yaşındaki çocuğa anne ve sevgili şiddeti! Cinsel istismar şüphesi Türkiye'yi sarsıyor
Giriş Tarihi: 13.09.2025 10:29
Konya'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Beyşehir ilçesinde, 3,5 yaşındaki M.D.Ç., annesi ve sevgilisi tarafından uygulanan korkunç şiddetin kurbanı oldu. Korkunç manzarayla karşılaşan polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan küçük çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Vücudunda yanık ve kesik izleri bulunan M.D.Ç.'nin, yapılan ilk kontrollerde cinsel istismar bulgularına da rastlandığı öğrenildi.