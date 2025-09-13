Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son Dakika: 3,5 Yaşındaki çocuğa anne ve sevgili şiddeti! Cinsel istismar şüphesi Türkiye'yi sarsıyor
Giriş Tarihi: 13.09.2025 10:29

Son Dakika: 3,5 Yaşındaki çocuğa anne ve sevgili şiddeti! Cinsel istismar şüphesi Türkiye'yi sarsıyor

Konya'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Beyşehir ilçesinde, 3,5 yaşındaki M.D.Ç., annesi ve sevgilisi tarafından uygulanan korkunç şiddetin kurbanı oldu. Korkunç manzarayla karşılaşan polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan küçük çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Vücudunda yanık ve kesik izleri bulunan M.D.Ç.'nin, yapılan ilk kontrollerde cinsel istismar bulgularına da rastlandığı öğrenildi.

TOLGA YANIK
Son Dakika: 3,5 Yaşındaki çocuğa anne ve sevgili şiddeti! Cinsel istismar şüphesi Türkiye’yi sarsıyor

Olay, ilçeye bağlı Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuların, bir evden gelen çocuk ağlama sesleri üzerine yaptıkları ihbarla ortaya çıktı. Polis ekipleri adrese ulaştığında, 3,5 yaşındaki çocuğun feci şekilde dövüldüğünü tespit etti.

Son Dakika: 3,5 Yaşındaki çocuğa anne ve sevgili şiddeti! Cinsel istismar şüphesi Türkiye’yi sarsıyor

KONYA'DAKİ OLAY TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURDU

İlk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Ç.'nin vücudunun birçok yerinde darp izleri, morluklar ve yanıklar olduğu belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika: 3,5 Yaşındaki çocuğa anne ve sevgili şiddeti! Cinsel istismar şüphesi Türkiye’yi sarsıyor

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI, İSTİSMAR RAPORU BEKLENİYOR

Hastanede yapılan detaylı tetkikler sonucunda, küçük çocuğun sadece fiziksel şiddete değil, aynı zamanda cinsel istismara da maruz kaldığı yönünde şüpheler oluştu. Kesin raporun çıkması beklenirken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve pedagoglar eşliğinde psikolojik destek aldığı belirtildi.

Son Dakika: 3,5 Yaşındaki çocuğa anne ve sevgili şiddeti! Cinsel istismar şüphesi Türkiye’yi sarsıyor

Çocuğa şiddet uyguladuklarını itiraf eden anne Hatice Arıkan ve sevgilisi Mehmet Ali Erdoğan ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika: 3,5 Yaşındaki çocuğa anne ve sevgili şiddeti! Cinsel istismar şüphesi Türkiye’yi sarsıyor

Kamuoyunun vicdanını yaralayan bu olayın tüm detayları, soruşturma tamamlandığında netlik kazanacak.

Son Dakika: 3,5 Yaşındaki çocuğa anne ve sevgili şiddeti! Cinsel istismar şüphesi Türkiye’yi sarsıyor