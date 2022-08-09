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Haberler Yaşam SON DAKİKA | 5.İslami Dayanışma Oyunları unutulmaz açılışla başladı! Konya'dan tüm dünyaya kardeşlik mesajı....
Giriş Tarihi: 09.08.2022 23:55 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 00:04

SON DAKİKA | 5.İslami Dayanışma Oyunları unutulmaz açılışla başladı! Konya'dan tüm dünyaya kardeşlik mesajı....

Son dakika haberi: Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görsel şölen eşliğinde gerçekleşti. Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.

SON DAKİKA | 5.İslami Dayanışma Oyunları unutulmaz açılışla başladı! Konya’dan tüm dünyaya kardeşlik mesajı....

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ile ülkelerin spor bakanları ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

SON DAKİKA | 5.İslami Dayanışma Oyunları unutulmaz açılışla başladı! Konya’dan tüm dünyaya kardeşlik mesajı....

Açılış töreni Kuran-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. Protokol üyelerinin stada gelmesiyle İstiklal Marşı okundu ve ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda sporcuların geçişine damga vuran o an! Oyunlarda Filistinli sporculara büyük destek! | Video

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SON DAKİKA | 5.İslami Dayanışma Oyunları unutulmaz açılışla başladı! Konya’dan tüm dünyaya kardeşlik mesajı....

Daha sonra alfabe sırasına göre oyunlara katılan ülkenin kafileleri bayraklarını taşıyarak stada giriş yaptı.

5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor | Video

SON DAKİKA | 5.İslami Dayanışma Oyunları unutulmaz açılışla başladı! Konya’dan tüm dünyaya kardeşlik mesajı....

TÜRK BAYRAĞINI NAFİA KUŞ VE SENA KEÇİCİ TAŞIDI!

Oyunlarda Türk bayrağını kafilenin önünde milli sporcular Nafia Kuş ve Sena Keçici taşıdı.

5.İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Konya'dan tüm dünyaya kardeşlik mesajı | Video

SON DAKİKA | 5.İslami Dayanışma Oyunları unutulmaz açılışla başladı! Konya’dan tüm dünyaya kardeşlik mesajı....

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nı dolduran vatandaşlar 461 Türk sporcuyu büyük bir coşkuyla karşıladı ve destekledi.

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