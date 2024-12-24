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SON DAKİKA... 7 sokak köpeği 65 yaşındaki kadını parçaladı: Vücuduna tam 50 dikiş atıldı!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
12:37
SON DAKİKA... 7 sokak köpeği 65 yaşındaki kadını parçaladı: Vücuduna tam 50 dikiş atıldı!
SON DAKİKA... Tunceli'de 65 yaşındaki Hikmet Toprak, 7 köpeğin birden saldırısına uğradı. Bacağı, kolu, sırtı köpekler tarafından parçalanan Toprak'ın vücuduna tam 50 dikiş atıldı. Kabusu yaşayan yaşlı kadın o dakikaları gözyaşlarıyla anlattı.