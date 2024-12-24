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Haberler Yaşam SON DAKİKA... 7 sokak köpeği 65 yaşındaki kadını parçaladı: Vücuduna tam 50 dikiş atıldı!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:37

SON DAKİKA... 7 sokak köpeği 65 yaşındaki kadını parçaladı: Vücuduna tam 50 dikiş atıldı!

SON DAKİKA... Tunceli'de 65 yaşındaki Hikmet Toprak, 7 köpeğin birden saldırısına uğradı. Bacağı, kolu, sırtı köpekler tarafından parçalanan Toprak'ın vücuduna tam 50 dikiş atıldı. Kabusu yaşayan yaşlı kadın o dakikaları gözyaşlarıyla anlattı.

DHA
SON DAKİKA... 7 sokak köpeği 65 yaşındaki kadını parçaladı: Vücuduna tam 50 dikiş atıldı!

Olay, gece saatlerinde, merkeze bağlı Güleç köyünde meydana geldi. Hayvanlarına yem vermek için evinin yakınlarındaki ahıra giden Hikmet Tokmak'a, komşusunun olduğunu iddia ettiği 7 köpek saldırdı.

SON DAKİKA... 7 sokak köpeği 65 yaşındaki kadını parçaladı: Vücuduna tam 50 dikiş atıldı!

Durumu gören köylülerin yardımıyla köpeklerden kurtulan Tokmak, bacağından, kolundan, sırtından ve yüzünden yaralandı. Tokmak, köydekilerin yardımıyla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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SON DAKİKA... 7 sokak köpeği 65 yaşındaki kadını parçaladı: Vücuduna tam 50 dikiş atıldı!

Ameliyata alınan Tokmak'ın vücuduna 50 dolayında dikiş atıldı. Tokmak, komşusundan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA... 7 sokak köpeği 65 yaşındaki kadını parçaladı: Vücuduna tam 50 dikiş atıldı!

"15 DAKİKA BOYUNCA BANA SALDIRDILAR"

Köpeklerin saldırısına uzun süre maruz kaldığını söyleyen Hikmet Tokmak, "Ben eve giderken bir tanesi bana havladı, ardından 7 tane köpeğin hepsi bana saldırdı. Ben yere düştüm, saldırmaya devam ettiler.

SON DAKİKA... 7 sokak köpeği 65 yaşındaki kadını parçaladı: Vücuduna tam 50 dikiş atıldı!

15 dakika boyunca bana saldırdılar. Sahibi çok geç geldi. Ne yaptıysam beni bırakmadılar. Nasıl olduysa boğazımı tutmadılar. O kadar bağırdım çağırdım sahibi geç geldi. Ben neredeyse ölecektim. Ameliyata aldılar beni. 1,5 saat sürdü. 50-60 dikiş atıldı vücudumun her yerine" dedi.

SON DAKİKA