Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA! Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz'a bahis incelemesi! Metehan Baltacı'nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 12.12.2025 06:25 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 06:28

SON DAKİKA! Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz'a bahis incelemesi! Metehan Baltacı'nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Son dakika haberi: Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın PFDK'dan ceza aldığı gün WhatsApp grubunda, "Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler" mesajını dikkate alan savcılık, Abdülkerim Bardakçı ile Barış Alper Yılmaz hakkında 'bahis' incelemesi başlattı.

Mustafa Sait ÖZKAN
  • ABONE OL
SON DAKİKA! Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz’a bahis incelemesi! Metehan Baltacı’nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında futbolcuların dijital materyallerinin incelenmesiyle yeni delillere ulaştı. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında da 'bahis' incelemesi başlatıldı.

SON DAKİKA! Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz’a bahis incelemesi! Metehan Baltacı’nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında aralarında Galatasaraylı Metehan Baltacı, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao'nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklanan isimlerin dijital materyallerini inceleyen savcılık yeni bilgilere ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz’a bahis incelemesi! Metehan Baltacı’nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Baltacı'nın WhatsApp konuşmalarında geçen 3 isim soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dikkatini çekti.

SON DAKİKA! Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz’a bahis incelemesi! Metehan Baltacı’nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı

CEZA ALDI İSYAN ETTİ

13 Kasım'da PFDK tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası verilen futbolcuların isimlerini açıkladığı gün, Metehan Baltacı'nın bir WhatsApp grubunda yazdığı mesajlar ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz’a bahis incelemesi! Metehan Baltacı’nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Galatasaraylı Eren Elmalı 45 gün ve Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Kendisinin de PFDK'nın bahis oynayan futbolcuların açıklandığı listede gören Baltacı, futbolcu arkadaşlarının da olduğu WhatsApp grubunda PFDK listesinden bahsettiği görüldü.

SON DAKİKA! Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz’a bahis incelemesi! Metehan Baltacı’nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Baltacı'nın tüm bahis sitelerine bakılacağına yönelik yazdığı bir mesaj üzerine, bir arkadaşı, "Nereye bakıyorlarmış? Misli'ye falan mı?" sorusunu sorarken Baltacı da "Ne kadar varsa" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz’a bahis incelemesi! Metehan Baltacı’nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Konuşmalarda kendi maçlarına bahis oynayan futbolcuların bile olduğu yönünde sohbetine devam edildiği esnada Baltacı'nın "Akredite olan herkes paket" dediği ve devamında kullandığı küfürlü ve veryansın tonunda ettiği cümleler savcılığın dikkatini çekti.

SON DAKİKA! Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz’a bahis incelemesi! Metehan Baltacı’nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Baltacı, "Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler a...." ifadelerini kullandı. Bunu yazdıktan sonra bir arkadaşı ise, "Kanka şu anlık bir şey yok ama dediğin gibi baksalar topçu kalmaz" ifadeleriyle cevap verdi.

SON DAKİKA! Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz’a bahis incelemesi! Metehan Baltacı’nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı

YILMAZ VE BARDAKÇI'YA İNCELEME

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Baltacı'nın mesajlarına yoğunlaştı. Baltacı'nın bahsettiği isimlerden 'Eren'in Galatasaraylı Eren Elmalı, 'Apo'nun Galatasaraylı stoper Abdülkerim Bardakçı, 'Barış'ın ise son yıllarda yükselen bir performansla yurtdışına astronomik ücretlerle transfer olacağı yönünde geçtiğimiz transfer sezonunun gözde ismi haline gelen Barış Alper Yılmaz olduğu değerlendiriliyor.

SON DAKİKA! Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz’a bahis incelemesi! Metehan Baltacı’nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Soruşturma birimleri, PFDK'dan ceza alan Eren Elmalı'nın yanı sıra daha önce bahis skandalına adı karışmayan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı'yı da mercek altına aldı.