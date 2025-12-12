Haberler
SON DAKİKA! Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz'a bahis incelemesi! Metehan Baltacı'nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 12.12.2025 06:25
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 06:28
Son dakika haberi: Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın PFDK'dan ceza aldığı gün WhatsApp grubunda, "Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler" mesajını dikkate alan savcılık, Abdülkerim Bardakçı ile Barış Alper Yılmaz hakkında 'bahis' incelemesi başlattı.