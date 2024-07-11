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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Afyonkarahisar’da korkutan deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 09:27

SON DAKİKA… Afyonkarahisar’da korkutan deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Sarsıntının şiddetiyle vatandaşlar sokağa dökülürken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi.

DHA
SON DAKİKA… Afyonkarahisar’da korkutan deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA… Afyonkarahisar’da korkutan deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü!

Yerin 6,99 kilometre derinliğindeki deprem Afyonkarahisar'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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SON DAKİKA… Afyonkarahisar’da korkutan deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü!

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

SON DAKİKA… Afyonkarahisar’da korkutan deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü!

VALİLİK: VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN

Afyonkarahisar Valiliği de depremle ilgili açıklama yaparak, herhangi bir olumsuzluk yaşanamadığına dikkati çekti. Valilik açıklamasında, "Merkez üssü Ataköy Mahallesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA… Afyonkarahisar’da korkutan deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü!

"2 SAAT DIŞARIDA BEKLEYECEĞİZ"

Depremin ardından vatandaşların hemen hepsi sokaklara ve parklara çıktı. Veysel Arslan, "Geçmiş olsun, Afyon merkezde depremi hissettik, sabah 6.30 sıralarında. Depremi hissettiğimiz andan itibaren ailecek dışarıya çıktık. Komşularımız da dışarıdaydı, yaklaşık 2 saat dışarıda bekleyeceğiz tedbir amaçlı. Rabbim korusun inşallah, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun" dedi.

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