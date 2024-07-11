SON DAKİKA… Afyonkarahisar’da korkutan deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü!

VALİLİK: VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN

Afyonkarahisar Valiliği de depremle ilgili açıklama yaparak, herhangi bir olumsuzluk yaşanamadığına dikkati çekti. Valilik açıklamasında, "Merkez üssü Ataköy Mahallesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.