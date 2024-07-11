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SON DAKİKA… Afyonkarahisar’da korkutan deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
09:27
SON DAKİKA… Afyonkarahisar’da korkutan deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Sarsıntının şiddetiyle vatandaşlar sokağa dökülürken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi.