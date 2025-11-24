Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Ağrı Dağı’nın eteğinde bir ‘Çalıkuşu’ Ebrar Keler! "Liseden beri hayalimdi"
Giriş Tarihi: 24.11.2025 06:47 Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 06:49

SON DAKİKA | Ağrı Dağı’nın eteğinde bir ‘Çalıkuşu’ Ebrar Keler! "Liseden beri hayalimdi"

Son dakika haberi: Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü...Geleceğimizin mimarı idealist öğretmenlerimiz ülkenin dört bir yanında canla başla çalışıyor. Bu kahramanlardan biri de Ağrı Dağı'nın eteklerinde görev yapan Ebrar Keler... Görev yaptığı köy okulunda olağan üstü çabalarıyla öğrencilerinin hayallerini gerçekleştiriyor.

Recep ÇİRİK
Son dakika haberi: Bugün sayıları 1 milyondan fazla olan öğretmenlerimizin günü. Onlar ülkenin dört bir yanında destan yazıyor.

Reşat Nuri Güntekin'in "Çalıkuşu" romanındaki Feride karakterini anımsatan 25 yaşındaki fedakâr sınıf öğretmeni Ebrar Keler de onlardan biri.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yılanlı Köyü'nde, tüm zorluklara rağmen öğrencilerini eğitimden mahrum bırakmamak için büyük bir özveriyle görev yapıyor.

3 yıl önce Yılanlı Köyü'ne gelen Keler, birleştirilmiş sınıfların bulunduğu küçük okulda yalnızca ders anlatmakla yetinmedi.

Öğrencilerinin keyifli ve nitelikli bir eğitim ortamına kavuşması için ilçe milli eğitim müdürünün destekleriyle, önce okulun iç ve dış cephesinde bakımonarım yapıldı.

Keler, köylülerle birlikte duvarları boyadı, zemin düzenlemesi yaptı. Öğrencilerin sık sık düştüğü çamurlu bahçeye parke taşı döşenmesi için kaymakamlıktan destek alındı. Köy okulunun bahçesinde çocuklar için halı saha oluşturuldu, oyun parkı konuldu.

LİSEDEN BERİ HAYALİMDİ

İlçe milli eğitim müdürlüğü tarafından "Yılın en yenilikçi ve yaratıcı okulu ve öğretmeni" seçilen Ebrar Keler, "Liseden beri köy okulu öğretmeni olmak istiyordum.

Üniversitede bu kararım kesinleşti. Atandığım ilk günden itibaren çocuklar için daha güzel bir okul ortamı kurmayı kendime hedef belirledim.

Doğu görevini mecburiyet hissetmeden, isteyerek ve severek tercih ettim. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde hizmet etmeye hazırdım" dedi.

MUHAMMED İSMAİL DOĞAN TEK ÖĞRENCİSİNİ GELECEĞE HAZIRLIYOR

Kars'a 61 kilometre uzaklıkta bulunan kışı sert ve uzun geçen 2 bin 400 rakımdaki Akmazdam köyündeki ilkokul, öğrenci olmaması nedeniyle kapalıydı. Geçen sene Akmazdam İlkokulu'na atanan öğretmen Muhammed İsmail Doğan, tek öğrencisi Doruk Sunay'a derslerde öğretmen, teneffüslerde arkadaş, okul çıkışında ise ağabeylik yapıyor, pazartesi ve cuma günlerinde İstiklal Marşı'nı beraber okuyor.