SON DAKİKA... Aile Bakanlığı Narin Güran’ın kuzenleri için harekete geçti: 14 çocuk hakkında kahreden detay!

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DÜĞMEYE BASTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kuzenlerinden bazılarının olaydan olumsuz etkilenerek kaygı ve korku duygularının arttığını, bazılarının ise okula devamsızlık yaptığını belirledi. Bakanlık, kuzenleri danışmanlık tedbirleriyle desteklemeye yönelik yeni bir çalışma başlattı.