Giriş Tarihi: 07.10.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
11:19
SON DAKİKA... Aile Bakanlığı Narin Güran’ın kuzenleri için harekete geçti: 14 çocuk hakkında kahreden detay!
Son dakika... Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Soruşturma sürerken aralarında aile üyelerinin de olduğu 12 kişi tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise kurduğu özel ekiple Narin'in 18 yaş altı 14 kuzeni için düğmeye bastı. 14 çocukla ilgili yapılan incelemede çarpıcı detaylara ulaşıldı.