Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 07.10.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 11:19

SON DAKİKA... Aile Bakanlığı Narin Güran’ın kuzenleri için harekete geçti: 14 çocuk hakkında kahreden detay!

Son dakika... Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Soruşturma sürerken aralarında aile üyelerinin de olduğu 12 kişi tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise kurduğu özel ekiple Narin'in 18 yaş altı 14 kuzeni için düğmeye bastı. 14 çocukla ilgili yapılan incelemede çarpıcı detaylara ulaşıldı.

AA
SON DAKİKA... Aile Bakanlığı Narin Güran’ın kuzenleri için harekete geçti: 14 çocuk hakkında kahreden detay!

Türkiye'nin konuştuğu ve hala gizemi çözülemeyen olay 21 Ağustos'ta Diyarbakır Bağlar'daki Tavşantepe Köyü'nde yaşandı. Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran'dan saat 15.15'ten itibaren haber alınamadı. En son okulun güvenlik kamerasına yansıyan Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA... Aile Bakanlığı Narin Güran’ın kuzenleri için harekete geçti: 14 çocuk hakkında kahreden detay!

ANNE, AĞABEY VE AMCASI DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen cinayet soruşturmasında bugüne kadar Muhtar amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat ve eşi Hediye kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA... Aile Bakanlığı Narin Güran’ın kuzenleri için harekete geçti: 14 çocuk hakkında kahreden detay!

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DÜĞMEYE BASTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kuzenlerinden bazılarının olaydan olumsuz etkilenerek kaygı ve korku duygularının arttığını, bazılarının ise okula devamsızlık yaptığını belirledi. Bakanlık, kuzenleri danışmanlık tedbirleriyle desteklemeye yönelik yeni bir çalışma başlattı.

SON DAKİKA... Aile Bakanlığı Narin Güran’ın kuzenleri için harekete geçti: 14 çocuk hakkında kahreden detay!

Tavşantepe Mahallesi'ndeki psikososyal destek çalışmaları kapsamında 7-13 yaş arası 50'ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca verilen hizmete ilişkin ön raporun ardından, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesi yönünde talimat verdi.

SON DAKİKA... Aile Bakanlığı Narin Güran’ın kuzenleri için harekete geçti: 14 çocuk hakkında kahreden detay!

Bu kapsamda, çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekip oluşturulmuştu.

SON DAKİKA