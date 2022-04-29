Son dakika haberler: Iğdır'da, cinsel istismarda bulunduğu Aleyna Ağgül'ü baskı ve tehditlerle intihara sürükleyen ve müebbet hapis cezasına çarptırılan, işadamı Gökhan Argın'ın (43), başka genç kızları da mağdur ettiği öne sürüldü. Dava dosyasına da giren, oğlu tarafından Gökhan Argın'a gönderilen mesajlarda, "Lise arkadaşlarıma kadar yazıyorsun. Beni bu şehirde kavat ettin. -Beyza K. desem iyi bilirsin. Allah senin belanı versin. Ev arkadaşımın sevgilisini okuldan sordurdun. Benim takıldığım kızla takıldın. Küçüklerden el çek" gibi ifadeler yer alıyor.

İşte Aleyna gibi birçok taciz mağduru genç kızın olduğu ortaya çıkan mesajlaşmalarda geçen çarpıcı ifadeler ve SABAH'ın ulaştığı son dakika bilgileri