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Son dakika | 17 yaşındaki Aleyna Ağgül gibi nice mağdurlar var! Tacizciye oğlundan gelen mesajlar ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 29.04.2022 07:17
Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
07:17
Son dakika | 17 yaşındaki Aleyna Ağgül gibi nice mağdurlar var! Tacizciye oğlundan gelen mesajlar ortaya çıktı!
Son dakika haberler: Iğdır'da 17 yaşındaki Aleyna Ağgül'ü intihara sürükleyen işadamı Gökhan Argın'ın başka genç kızları da mağdur ettiği öne sürüldü. Argın'a oğlu tarafından atılan mesajlar iddiaları kanıtlıyor. SABAH'ın ilk günden bu yana takip ettiği korkunç taciz ve istismarın ortaya çıkması fail Gökhan Argın'ın oğluna ait mesajlarla bambaşka bir boyut kazandı. İşte Aleyna Ağgül gibi nicelerinin olduğunu gösteren çarpıcı mesajlar ve SABAH'ın ortaya çıkardığı son dakika ayrıntıları