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Haberler Yaşam Son dakika | 17 yaşındaki Aleyna Ağgül gibi nice mağdurlar var! Tacizciye oğlundan gelen mesajlar ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 29.04.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 07:17

Son dakika | 17 yaşındaki Aleyna Ağgül gibi nice mağdurlar var! Tacizciye oğlundan gelen mesajlar ortaya çıktı!

Son dakika haberler: Iğdır'da 17 yaşındaki Aleyna Ağgül'ü intihara sürükleyen işadamı Gökhan Argın'ın başka genç kızları da mağdur ettiği öne sürüldü. Argın'a oğlu tarafından atılan mesajlar iddiaları kanıtlıyor. SABAH'ın ilk günden bu yana takip ettiği korkunç taciz ve istismarın ortaya çıkması fail Gökhan Argın'ın oğluna ait mesajlarla bambaşka bir boyut kazandı. İşte Aleyna Ağgül gibi nicelerinin olduğunu gösteren çarpıcı mesajlar ve SABAH'ın ortaya çıkardığı son dakika ayrıntıları

FURKAN NEHRİ
HALİT ÖZTÜRK
Son dakika | 17 yaşındaki Aleyna Ağgül gibi nice mağdurlar var! Tacizciye oğlundan gelen mesajlar ortaya çıktı!

Son dakika haberler: Iğdır'da, cinsel istismarda bulunduğu Aleyna Ağgül'ü baskı ve tehditlerle intihara sürükleyen ve müebbet hapis cezasına çarptırılan, işadamı Gökhan Argın'ın (43), başka genç kızları da mağdur ettiği öne sürüldü. Dava dosyasına da giren, oğlu tarafından Gökhan Argın'a gönderilen mesajlarda, "Lise arkadaşlarıma kadar yazıyorsun. Beni bu şehirde kavat ettin. -Beyza K. desem iyi bilirsin. Allah senin belanı versin. Ev arkadaşımın sevgilisini okuldan sordurdun. Benim takıldığım kızla takıldın. Küçüklerden el çek" gibi ifadeler yer alıyor.

İşte Aleyna gibi birçok taciz mağduru genç kızın olduğu ortaya çıkan mesajlaşmalarda geçen çarpıcı ifadeler ve SABAH'ın ulaştığı son dakika bilgileri

Son dakika | 17 yaşındaki Aleyna Ağgül gibi nice mağdurlar var! Tacizciye oğlundan gelen mesajlar ortaya çıktı!

SON DAKİKA | BİRÇOK MAĞDUR VAR! BEYZA'YA ULAŞTIK ANCAK...

Ağgül ailesinin avukat Sedat Karaoğlan'da, "Beyza'ya ulaştık ancak, Gökhan Argın'dan korktuğu için anlatmıyor. Beyza gibi kanıtlanmamış ama iddia niteliğinde de bir sürü kız var" dedi.

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Son dakika | 17 yaşındaki Aleyna Ağgül gibi nice mağdurlar var! Tacizciye oğlundan gelen mesajlar ortaya çıktı!

ALEYNA'YI İNTİHARA SÜRÜKLEDİ

Iğdır'da, cinsel istismarda bulunduğu Aleyna Ağgül'ü baskı ve tehditlerle intihara sürükleyen ve müebbet hapis cezasına çarptırılan, işadamı Gökhan Argın'ın (43), başka genç kızları da mağdur ettiği öne sürüldü.

Son dakika | 17 yaşındaki Aleyna Ağgül gibi nice mağdurlar var! Tacizciye oğlundan gelen mesajlar ortaya çıktı!

KIZLARI PARA VE HEDİYELERLE KANDIRDI

İddialara göre Argın, para ve pahalı hediyelerle kandırdığı bazı genç kızları ağına düşürdü. Ardından da birlikte alkol alarak, cinsel istismarda bulundu. Maddi gücü ve ağırlığını kullanan Ürgın, benzer birçok olayın üstünü kapattı.

Son dakika | 17 yaşındaki Aleyna Ağgül gibi nice mağdurlar var! Tacizciye oğlundan gelen mesajlar ortaya çıktı!

SON DAKİKA | OĞLUNDAN GELEN MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI "KÜÇÜKLERDEN ELİNİ ÇEK"

SABAH'ın ulaştığı Göktürk Argın'ın babasına attığı mesajlar da bu iddiaları kanıtlar nitelikte çıktı. Dava dosyasında da yer alan ve Aleyna Ağgül'ün intihar ettiği saatlerde baba0oğul arasındaki yazışmada, Beyza adındaki bir mağdurun adı geçiyor.

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