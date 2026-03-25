Haberler Yaşam Son Dakika! Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'na şok suçlama! Vahap Canbay harekete geçti
Giriş Tarihi: 25.03.2026 18:32 Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 18:53

Son dakika haberleri... İstanbul Ümraniye'de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı Türkiye'nin gündemine oturdu. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan gibi isimlerin de bulunduğu 7 kişinin tutuklandığı olayda, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rapçi Vahap Canbay, ortaya çıkan kamera görüntüleri ve ifadelerin ardından düğmeye bastı; Kalaycıoğlu ve annesi hakkında savcılığa giderek suçlamalarda bulundu. İşte kan donduran cinayet dosyasındaki son dakika ayrıntıları...

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CANBAY, SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olayın ardından sanıkların alınan ifadelerinin ve güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında 'İftira' ve 'Hakaret' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Kubilay Kaan cinayetine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika | Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti görüntüleri ortaya çıktı | Video

Saat 22.57 sıralarında sokağa giren araçların farları kameraya yansıyor. Sokak sakin, park halindeki araçlar sabit. Kısa süre içinde karanlık renkli bir araç hedef noktaya yanaşıyor. Hemen arkasından ikinci bir aracın daha aynı noktaya geldiği görülüyor. Bu geliş, olayın tek başına değil, birlikte hareket eden kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU ARAÇTAN İNDİ

Araç durur durmaz Alattin Kadayıfçıoğlu'nun kapıyı açarak indiği görülüyor. Kameraya yansıyan karelerde Kadayıfçıoğlu'nun elini beline götürdüğü dikkat çekiyor. Bu sırada hemen arkasından Aleyna Kalaycıoğlu'nun da araçtan indiği ve aynı yöne doğru ilerlediği görülüyor.

Kadayıfçıoğlu'nun ağır ve kararlı adımlarla park halindeki araca yönelmesi, saldırının gelişigüzel değil, hedef gözetilerek gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU PEŞİNDEN GİDİYOR

Görüntülerde Alattin Kadayıfçıoğlu'nun birkaç adım arkasından ilerleyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun, olay anına kadar şüphelinin hemen yanında bulunduğu görülüyor. İkilinin birlikte hareket etmesi, olayın koordineli bir şekilde gerçekleştiğine işaret ediyor.

TARTIŞMA VE SİLAH SESİ

Saat 22.57.46'ya gelindiğinde tarafların karşı karşıya geldiği görülüyor. Kısa süreli bir tartışmanın ardından Alattin Kadayıfçıoğlu silahını çıkararak ateş ediyor. Bu sırada Kubilay Kundakçı'nın kurşunların hedefi olduğu ve yere yığıldığı anlar kameraya yansıyor.

Silah sesleriyle birlikte sokakta panik başlıyor. Çevrede bulunan kişilerin sağa sola kaçtığı görülüyor.

ATEŞ ETTİ, GERİ DÖNDÜ

Görüntülerde Alattin Kadayıfçıoğlu'nun ateş ettikten hemen sonra hızla geri çekildiği ve geldiği araca yöneldiği görülüyor. Aynı şekilde Aleyna Kalaycıoğlu'nun da olay yerinden uzaklaşmak üzere hareket ettiği dikkat çekiyor.

SANİYELER İÇİNDE KAÇTILAR

Saat 22.57.51 ve sonrasında şüphelilerin hızla araçlara binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Kaçışın planlı olduğu, şüphelilerin vakit kaybetmeden bölgeden ayrılmasıyla net şekilde ortaya çıkıyor.

YARALIYA MÜDAHALE YOK

Görüntülerde en dikkat çeken detaylardan biri ise saldırıyı gerçekleştiren Alattin Kadayıfçıoğlu ve beraberindeki Aleyna Kalaycıoğlu'nun, vurulan Kubilay Kundakçı'ya hiçbir şekilde müdahale etmeden olay yerinden uzaklaşması oluyor.

GERİYE BOŞ BİR SOKAK KALDI

22.58 sonrası kayıtlarda sokak yeniden sakinleşiyor. Dakikalar önce yaşanan silahlı saldırının ardından geriye yalnızca boş bir sokak ve panik izleri kalıyor.

Ortaya çıkan bu görüntüler, cinayetin saniyeler içinde gerçekleştiğini ancak Atilla Kadayıfçıoğlu ve beraberindekilerin organize ve planlı hareket ettiğini açık şekilde ortaya koydu.

SALDIRININ HEMEN SONRASI ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Cinayetinin hemen sonrasında rapçi Vahap Canbay'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Canbay'ın panik yaşadığı ve dua ettiği görülüyor.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu tutuklanmıştı! Vahap Canbay'ın olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı | Video

