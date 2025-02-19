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Haberler Yaşam SON DAKİKA | 'Altay' kar fırtınası yurda giriş yaptı! İstanbul'da kar yağışı başladı, kar kalınlığı 40 cm'yi bulacak: Okullar tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:32

SON DAKİKA | 'Altay' kar fırtınası yurda giriş yaptı! İstanbul'da kar yağışı başladı, kar kalınlığı 40 cm'yi bulacak: Okullar tatil olacak mı?

Son dakika haberleri: İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde etkili olması beklenen Altay kar fırtınası yurda giriş yaptı. Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisi göstermeye başlarken, İstanbul için de turuncu kodlu uyarı verildi. Yeni soğuk hava dalgası ile birlikte kent genelinde sıcaklıkların 5-10 derece birden düşmesi bekleniyor. Kar yağışının 4 gün boyunca kesintisiz bir şekilde devam edeceği belirtildi. Öte yandan Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza büründü. Peki İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İstanbul'un hangi ilçelerine daha fazla kar yağacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | ’Altay’ kar fırtınası yurda giriş yaptı! İstanbul’da kar yağışı başladı, kar kalınlığı 40 cm’yi bulacak: Okullar tatil olacak mı?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurt genelinde etkili olması beklenen Altay kar fırtınası Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok noktada etkisini göstermeye başladı.

SON DAKİKA | ’Altay’ kar fırtınası yurda giriş yaptı! İstanbul’da kar yağışı başladı, kar kalınlığı 40 cm’yi bulacak: Okullar tatil olacak mı?

Kırklareli ve Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezleri kısa sürede beyaza büründü.

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SON DAKİKA | ’Altay’ kar fırtınası yurda giriş yaptı! İstanbul’da kar yağışı başladı, kar kalınlığı 40 cm’yi bulacak: Okullar tatil olacak mı?

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kırklareli'nin Vize ilçesinde kar yağışı nedeniyle iki köyde taşımalı eğitime ara verildi.

SON DAKİKA | ’Altay’ kar fırtınası yurda giriş yaptı! İstanbul’da kar yağışı başladı, kar kalınlığı 40 cm’yi bulacak: Okullar tatil olacak mı?

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı | Video

SON DAKİKA | ’Altay’ kar fırtınası yurda giriş yaptı! İstanbul’da kar yağışı başladı, kar kalınlığı 40 cm’yi bulacak: Okullar tatil olacak mı?

İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza bürünürken kar yağışının ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olması bekleniyor.

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