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SON DAKİKA | 'Altay' kar fırtınası yurda giriş yaptı! İstanbul'da kar yağışı başladı, kar kalınlığı 40 cm'yi bulacak: Okullar tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
09:32
SON DAKİKA | 'Altay' kar fırtınası yurda giriş yaptı! İstanbul'da kar yağışı başladı, kar kalınlığı 40 cm'yi bulacak: Okullar tatil olacak mı?
Son dakika haberleri: İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde etkili olması beklenen Altay kar fırtınası yurda giriş yaptı. Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisi göstermeye başlarken, İstanbul için de turuncu kodlu uyarı verildi. Yeni soğuk hava dalgası ile birlikte kent genelinde sıcaklıkların 5-10 derece birden düşmesi bekleniyor. Kar yağışının 4 gün boyunca kesintisiz bir şekilde devam edeceği belirtildi. Öte yandan Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza büründü. Peki İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İstanbul'un hangi ilçelerine daha fazla kar yağacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...