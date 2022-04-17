Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 17.04.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 12:23

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Yatırımını altın üzerinden gerçekleştirenler ise, altın düşer mi yükselir mi sorusu ile birlikte, 17 Nisan güncel gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları araştırıyor. Bilindiği üzere Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmıştı. Peki, Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte 17 Nisan güncel gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları