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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 18 Mayıs 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar ve altın fiyatları bugün kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 18.05.2021 07:39 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 13:43

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 18 Mayıs 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve ne kadar ve altın fiyatları bugün kaç TL oldu?

18 Mayıs 2021 Salı günü altın fiyatları yükselişte. Geçtiğimiz hafta boyunca tam, yarım, çeyrek ve hareketliliğini korumuştu. Şuan yükselişte olan altın fiyatlarının bugünkü seyri, altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor ve , 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusuyla inceleniyor. Yatırımcılar, altın fiyatları bugün kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte, 499 TL'den işlem gören gram altın ile canlı ve güncel altın fiyatları son dakika verileri.

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 18 Mayıs 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar ve altın fiyatları bugün kaç TL oldu?

Altına yatırım yapmak isteyenler ya da mevcut altınlarından kâr edip etmediğini merak eden vatandaşlar güncel altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Bugün yükselişte olan 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam yarım, çeyrek ve ne kadar, altın daha da yükselir mi diye araştırılıyor. Altın bugün kaç TL oldu sorusuyla incelenen altın fiyatları son dakika verileri ile dünkü kapanışa göre yükselişte gözüküyor. İşte altın fiyatları son dakika verileri.

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 18 Mayıs 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar ve altın fiyatları bugün kaç TL oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın dünkü kapanışa %0.14 oranla yükselişte işlem görüyor.

Alış: 499, 56 TL

Satış: 499, 67 TL

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 18 Mayıs 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar ve altın fiyatları bugün kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Alış: 797,00 TL

Satış: 822,00 TL

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 18 Mayıs 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar ve altın fiyatları bugün kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.268,00 TL'den yapmış olan cumhuriyet altını güncel fiyatı şu şekilde:

Alış: 3.168,00 TL

Satış: 3.273,00 TL

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! 18 Mayıs 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar ve altın fiyatları bugün kaç TL oldu?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.640,00 TL'den yapan yarım altın fiyatı 18 Mayıs sabahında:

Alış: 1.584,00 TL

Satış: 1.643,00 TL

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