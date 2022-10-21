Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ankara’da özel harekat polisi vahşeti: Eşi ve kayınpederini öldürüp kendini vurdu!

Giriş Tarihi: 21.10.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 16:40

SON DAKİKA: Ankara’da özel harekat polisi vahşeti: Eşi ve kayınpederini öldürüp kendini vurdu!

Son dakika: Ankara Elmadağ'da özel harekat polisi Serkan Eke (45), boşanmak istediğini söyleyen 2 çocuğunun annesi eşi Eda Eke ile kayınpederi Yakup Ortaburun'u tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İşte son dakika gelişmeleri…