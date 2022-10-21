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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ankara’da özel harekat polisi vahşeti: Eşi ve kayınpederini öldürüp kendini vurdu!
Giriş Tarihi: 21.10.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 16:40

SON DAKİKA: Ankara’da özel harekat polisi vahşeti: Eşi ve kayınpederini öldürüp kendini vurdu!

Son dakika: Ankara Elmadağ'da özel harekat polisi Serkan Eke (45), boşanmak istediğini söyleyen 2 çocuğunun annesi eşi Eda Eke ile kayınpederi Yakup Ortaburun'u tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İşte son dakika gelişmeleri…

SON DAKİKA: Ankara’da özel harekat polisi vahşeti: Eşi ve kayınpederini öldürüp kendini vurdu!

Son dakika: Ankara Elmadağ'da Eda Eke, geçimsizlik nedeniyle evi terk edip babasının evine döndü.

SON DAKİKA: Ankara’da özel harekat polisi vahşeti: Eşi ve kayınpederini öldürüp kendini vurdu!

SON DAKİKA: ANKARA'DA KAN DONDURAN VAHŞET

Serkan Eke, boşanmak istediğini söyleyen eşi ile kayınpederinin içinde bulunduğu 06 FMN 91 plakalı otomobilin önünü, ilçe girişindeki köprü altında 06 CNC 02 plakalı kendi otomobiliyle kesti.

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SON DAKİKA: Ankara’da özel harekat polisi vahşeti: Eşi ve kayınpederini öldürüp kendini vurdu!

SERKAN EKE EŞİNİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ!

Serkan Eke, boşanmak istemesine tepki gösterdiği eşi ile kayınpederini araçtan indirip tartışmaya başladı. Serkan Eke, tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, eşi ve kayınpederine ateş etti.

SON DAKİKA: Ankara’da özel harekat polisi vahşeti: Eşi ve kayınpederini öldürüp kendini vurdu!

Eke, daha sonra aynı silahı çenesine dayayıp ateşledi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

SON DAKİKA: Ankara’da özel harekat polisi vahşeti: Eşi ve kayınpederini öldürüp kendini vurdu!

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serkan Eke, Eda Eke ve Yakup Ortaburun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

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