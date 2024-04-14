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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Antalya'daki teleferik faciasında 5 tutuklama! Aralarında CHP'li Başkan da var
Giriş Tarihi: 14.04.2024 22:36 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 22:42

SON DAKİKA: Antalya'daki teleferik faciasında 5 tutuklama! Aralarında CHP'li Başkan da var

Son dakika...Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin 14 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 8'i için adli kontrol kararı verildiğini, 1 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi. Tutuklananlar arasında CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu belirtildi. Öte yandan kaza ile ilgili bilirkişi raporunda da şoke eden detaylara ulaşıldı. İşte teleferik faciasına dair son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Antalya’daki teleferik faciasında 5 tutuklama! Aralarında CHP’li Başkan da var

Son dakika...Adalet Bakanı Tunç, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin 14 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 8'i için adli kontrol kararı verildiğini, 1 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi.

SON DAKİKA: Antalya’daki teleferik faciasında 5 tutuklama! Aralarında CHP’li Başkan da var

14 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattında yaşanan kaza sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmaya ilişkin son bilgileri paylaştı.

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SON DAKİKA: Antalya’daki teleferik faciasında 5 tutuklama! Aralarında CHP’li Başkan da var

Bakan Tunç, gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, bir kişinin de serbest bırakıldığını kaydetti.

SON DAKİKA: Antalya’daki teleferik faciasında 5 tutuklama! Aralarında CHP’li Başkan da var

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralanmıştı.

SON DAKİKA: Antalya’daki teleferik faciasında 5 tutuklama! Aralarında CHP’li Başkan da var

Yaşanan teleferik faciası sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştı.

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