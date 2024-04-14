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SON DAKİKA: Antalya'daki teleferik faciasında 5 tutuklama! Aralarında CHP'li Başkan da var
Giriş Tarihi: 14.04.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
22:42
SON DAKİKA: Antalya'daki teleferik faciasında 5 tutuklama! Aralarında CHP'li Başkan da var
Son dakika...Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin 14 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 8'i için adli kontrol kararı verildiğini, 1 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi. Tutuklananlar arasında CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu belirtildi. Öte yandan kaza ile ilgili bilirkişi raporunda da şoke eden detaylara ulaşıldı. İşte teleferik faciasına dair son dakika haberinin ayrıntıları...