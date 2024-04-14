SON DAKİKA: Antalya’daki teleferik faciasında 5 tutuklama! Aralarında CHP’li Başkan da var

Yaşanan teleferik faciası sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştı.