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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için büyük artış sinyali! Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 09:29

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için büyük artış sinyali! Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor. 1 Aralık'taki toplantı öncesinde asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, milyonlarca kişi yeni zam oranını heyecanla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret 2022 zammı için herkesin tatmin edeceği bir miktarda zam yapılacağını belirtirken, Başkan Erdoğan da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AGİ ve Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak sorusu ise gündemdeki en önemli maddeler arasında ilk sırada yer aldı.

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için büyük artış sinyali! Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı 1 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan ve Vedat Bilgin'den bu önemli toplantı öncesi asgari ücret hakkında önemli açıklamalar peş peşe geldi. Asgari Ücret 2022 maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak sorusunun cevabı da merakla beklenmeye başladı. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları!

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için büyük artış sinyali! Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 2022 MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

1 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Bu önemli toplantı öncesi ise yeni asgari ücret için net ve brüt tahminler şöyle;

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SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için büyük artış sinyali! Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inandığını bir kez daha yineleyen Bilgin, "Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız" dedi.

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için büyük artış sinyali! Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdan önce asgari ücretin ne olacağını açıklayacağını dile getirdi.

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için büyük artış sinyali! Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak?

"Cumhurbaşkanımız hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizler de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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