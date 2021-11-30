SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için büyük artış sinyali! Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor. 1 Aralık'taki toplantı öncesinde asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, milyonlarca kişi yeni zam oranını heyecanla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret 2022 zammı için herkesin tatmin edeceği bir miktarda zam yapılacağını belirtirken, Başkan Erdoğan da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AGİ ve Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak sorusu ise gündemdeki en önemli maddeler arasında ilk sırada yer aldı.