Son Dakika: Asgari ücret toplantısı için nefesler tutuldu! 2022 AGİ ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte net-brüt rakamlar

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inandığını bir kez daha yineleyen Bilgin, "Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdan önce asgari ücretin ne olacağını açıklayacağını dile getirdi. "Cumhurbaşkanımız hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizler de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.