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Haberler Yaşam Son Dakika: Asgari ücret toplantısı için nefesler tutuldu! 2022 AGİ ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte net-brüt rakamlar
Giriş Tarihi: 27.11.2021 14:29 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 14:29

Son Dakika: Asgari ücret toplantısı için nefesler tutuldu! 2022 AGİ ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte net-brüt rakamlar

Son Dakika Asgari Ücret Gelişmeleri: Asgari ücret ile maaş alan işçiler ve işverenler, 2022 zam görüşmeleri hakkında son durumu merak ediyor. Asgari ücret toplantısı tarihi için belirtilen gün yaklaşırken, milyonlarca vatandaş 2022 yeni asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı ne kadar olur diye araştırıyor. Öte yandan, tespit komisyonu görüşmelerinin 1 Aralık'ta başlayacağı bilinse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerden önce zam oranını belirleyeceği bildirildi. İşte net-brüt rakamlar!

Son Dakika: Asgari ücret toplantısı için nefesler tutuldu! 2022 AGİ ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte net-brüt rakamlar

Asgari ücret zammı milyonlarca kişinin gündemini meşgul ediyor. 1 Aralık'ta başlayacak ve dört oturumda gerçekleştirilecek olan zam oranı görüşmeleri için geri sayım başladı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıdan önce zam oranını ve yeni asgari ücret rakamlarını açıklayacağı duyuruldu. Asgari ücret toplantısı ne zaman, 2022 AGİ ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son durum!

Son Dakika: Asgari ücret toplantısı için nefesler tutuldu! 2022 AGİ ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte net-brüt rakamlar

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inandığını bir kez daha yineleyen Bilgin, "Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdan önce asgari ücretin ne olacağını açıklayacağını dile getirdi. "Cumhurbaşkanımız hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizler de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Asgari ücret toplantısı için nefesler tutuldu! 2022 AGİ ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte net-brüt rakamlar

BAKAN BİLGİN ASGARİ ÜCRET ZAMMININ YIL SONUNA BIRAKILMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Bilgin, 2022 asgari ücret zam oranının kısa sürede belirleneceğini belirtmişti. Bilgin, "Aralık sonuna bırakmadan, 1-2 hafta içinde hemen açıklayacağız" demişti.

Son Dakika: Asgari ücret toplantısı için nefesler tutuldu! 2022 AGİ ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte net-brüt rakamlar

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç adlı programda Melih Altınok'un konuğu olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenlerde bunu kabul etti.

Son Dakika: Asgari ücret toplantısı için nefesler tutuldu! 2022 AGİ ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte net-brüt rakamlar

2022 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLUR?

Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketlerde yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

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