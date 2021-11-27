Son Dakika: Asgari ücret toplantısı için nefesler tutuldu! 2022 AGİ ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte net-brüt rakamlar

Son Dakika Asgari Ücret Gelişmeleri: Asgari ücret ile maaş alan işçiler ve işverenler, 2022 zam görüşmeleri hakkında son durumu merak ediyor. Asgari ücret toplantısı tarihi için belirtilen gün yaklaşırken, milyonlarca vatandaş 2022 yeni asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı ne kadar olur diye araştırıyor. Öte yandan, tespit komisyonu görüşmelerinin 1 Aralık'ta başlayacağı bilinse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerden önce zam oranını belirleyeceği bildirildi. İşte net-brüt rakamlar!