Son Dakika: AUZEF vize sınav tarihleri açıklandı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

AUZEF vize sınav tarihleri araştırmaları hız kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Mart 2023 tarihinde sona erdi. Nisan ayına girilmesiyle beraber öğrenciler ''AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?'' sorularına yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile bahar yarıyılı ara sınav tarihleri ve nasıl yapılacağı ile ilgili alınan karar duyuruldu. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi? İşte, 2023 İÜ AUZEF sınav tarihleri takvimi hakkında ayrıntılı bilgiler.