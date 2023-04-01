Son Dakika: AUZEF vize sınav tarihleri açıklandı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi soruları yanıt arıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 29-30 Nisan 2023 tarihlerinde yapılması planlanan bahar dönemi ara sınav tarihleri değişti. Gelen son dakika haberine göre, AUZEF vize sınav tarihleri ve sınavların nasıl yapılacağı açıklandı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci ise bu noktada ''AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 İÜ AUZEF vize sınav tarihleri ve online mı yüz yüze mi yapılacak sorusunun yanıtı!