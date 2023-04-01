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Haberler Yaşam Son Dakika: AUZEF vize sınav tarihleri açıklandı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 01.04.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 12:20

Son Dakika: AUZEF vize sınav tarihleri açıklandı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

AUZEF vize sınav tarihleri araştırmaları hız kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Mart 2023 tarihinde sona erdi. Nisan ayına girilmesiyle beraber öğrenciler ''AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?'' sorularına yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile bahar yarıyılı ara sınav tarihleri ve nasıl yapılacağı ile ilgili alınan karar duyuruldu. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi? İşte, 2023 İÜ AUZEF sınav tarihleri takvimi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Son Dakika: AUZEF vize sınav tarihleri açıklandı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi soruları yanıt arıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 29-30 Nisan 2023 tarihlerinde yapılması planlanan bahar dönemi ara sınav tarihleri değişti. Gelen son dakika haberine göre, AUZEF vize sınav tarihleri ve sınavların nasıl yapılacağı açıklandı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci ise bu noktada ''AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 İÜ AUZEF vize sınav tarihleri ve online mı yüz yüze mi yapılacak sorusunun yanıtı!

Son Dakika: AUZEF vize sınav tarihleri açıklandı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

AUZEF VİZE SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

Yayınlanan akademik takvime göre, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 29-30 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecekti.

AUZEF resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile toplam 4 oturumdan oluşan sınavların yeni tarihlerini açıkladı.

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Son Dakika: AUZEF vize sınav tarihleri açıklandı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

AUZEF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, NASIL OLACAK?

Nisan ayına sayılı günler kalırken AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranırken bir son dakika açıklaması geldi.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile Bahar Yarıyılı Ara (Vize) Sınavı tarihleri duyuruldu.

Son Dakika: AUZEF vize sınav tarihleri açıklandı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

''Değerli Öğrencilerimiz,

Bugün yapılan Üniversite Senatosu'nda alınan karar çerçevesinde İÜ AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Ara Sınavı (Vize) 29 Nisan - 06 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacaktır.

Sınava ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.''

Son Dakika: AUZEF vize sınav tarihleri açıklandı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NEREDEN ALINIR?

AUZEF Bahar Dönemi vize sınavlarının giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin belgeler açıklandığında AUZEF sitesi üzerinden öğrenci girişi yapılarak sınav yeri bilgilerine erişim sağlanacak.

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