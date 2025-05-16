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Haberler Yaşam Son dakika: Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşini ve 2 çocuğunu yakmıştı! Kulaklık detayı tüm planı bozdu
Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 11:44

Son dakika: Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşini ve 2 çocuğunu yakmıştı! Kulaklık detayı tüm planı bozdu

Son dakika: Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart'ta yaşanan ve anne Fatma Gezgin ile çocukları Toprak Ege (4) ve Muzaffer Deniz'in (11) hayatlarını kaybettiği yangının, sıradan bir kaza değil, itfaiyeci baba Turgay Gezgin'in sinsi cinayet planı olduğu gün yüzüne çıktı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz'in olay yerindeki incelemeleri sonucunda özellikle anne Fatma Gezgin'in kulağındaki kulaklık detayı, bu korkunç katliamı aydınlattı. Turgay Gezgin tutuklanırken, yasak aşk yaşadığı hemşire F.T. adli kontrolle serbest bırakıldı. İşte detaylar!

Son dakika: Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşini ve 2 çocuğunu yakmıştı! Kulaklık detayı tüm planı bozdu

Yeni Asır'ın haberine göre Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, yangın sonrası olay yerine bizzat giderek incelemelerde bulundu. Anne ve iki çocuğunun aynı yatakta yan yana cansız bedenlerini gören Dilsiz, anne Fatma Gezgin'in kulağındaki kulaklık ve rahat uyku pozisyonundan şüphelendi.

Son dakika: Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşini ve 2 çocuğunu yakmıştı! Kulaklık detayı tüm planı bozdu

Başsavcı Dilsiz, "Çocukların cansız bedenlerini görünce Bolu'daki otel yangını aklıma geldi. Anne ve çocuklarının yangından önce uyutulduğuna dair bulgular elde ettik. Doğalgaz ve dumandan etkilenen bir kişi uykudan uyanır, direnç gösterir. Ancak burada öyle bir durum yoktu," dedi.

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Son dakika: Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşini ve 2 çocuğunu yakmıştı! Kulaklık detayı tüm planı bozdu

ŞEYTANİ PLAN 12 DAKİKADA UYGULANDI

Soruşturma, Turgay Gezgin'in korkunç planını ortaya çıkardı. Yangından bir gün önce veterinere giderek "hayvanları uyutacak ilaç" talebiyle eter alan Gezgin, bu maddeyi eşi ve çocuklarının yemek ve içeceklerine karıştırarak onları bayılttı.

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Son dakika: Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşini ve 2 çocuğunu yakmıştı! Kulaklık detayı tüm planı bozdu

Hepsini yatak odasında aynı yatağa yatıran Gezgin, doğalgaz borusunu çiviyle deldi, evi ateşe verdi ve ruhsal sorunları nedeniyle raporlu olmasına rağmen işe gitti. Kamera kayıtları, Gezgin'in yangından sadece 9 dakika önce evden çıktığını gösterdi.

Son dakika: Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşini ve 2 çocuğunu yakmıştı! Kulaklık detayı tüm planı bozdu

İLK CİNAYET GİRİŞİMİ KEDİNİN UYANIKLIĞIYLA ENGELLENDİ

Olaydan 15 gün önce, Gezgin'in mutfaktaki doğalgaz borusunu çiviyle delerek ailesini zehirlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Ancak evdeki kedi, gaz kokusunu fark eden Fatma Gezgin'i uyandırarak faciayı önledi. Teknisyenler, borunun kasıtlı olarak delindiğini tespit etti. Fatma, bu olayı bir kaza sanarak yakınlarına anlatmıştı.