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Son dakika: Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşini ve 2 çocuğunu yakmıştı! Kulaklık detayı tüm planı bozdu
Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
11:44
Son dakika: Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşini ve 2 çocuğunu yakmıştı! Kulaklık detayı tüm planı bozdu
Son dakika: Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart'ta yaşanan ve anne Fatma Gezgin ile çocukları Toprak Ege (4) ve Muzaffer Deniz'in (11) hayatlarını kaybettiği yangının, sıradan bir kaza değil, itfaiyeci baba Turgay Gezgin'in sinsi cinayet planı olduğu gün yüzüne çıktı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz'in olay yerindeki incelemeleri sonucunda özellikle anne Fatma Gezgin'in kulağındaki kulaklık detayı, bu korkunç katliamı aydınlattı. Turgay Gezgin tutuklanırken, yasak aşk yaşadığı hemşire F.T. adli kontrolle serbest bırakıldı. İşte detaylar!