Son dakika: Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşini ve 2 çocuğunu yakmıştı! Kulaklık detayı tüm planı bozdu

Başsavcı Dilsiz, "Çocukların cansız bedenlerini görünce Bolu'daki otel yangını aklıma geldi. Anne ve çocuklarının yangından önce uyutulduğuna dair bulgular elde ettik. Doğalgaz ve dumandan etkilenen bir kişi uykudan uyanır, direnç gösterir. Ancak burada öyle bir durum yoktu," dedi.