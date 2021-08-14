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Haberler Yaşam Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! En yakınının Twitter paylaşımı yürek dağladı
Giriş Tarihi: 14.08.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 12:59

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! En yakınının Twitter paylaşımı yürek dağladı

Son dakika haberi: Antalya'da kayıp olarak aranan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. En yakını Twitter'dan paylaştı! İşte ayrıntılar...

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! En yakınının Twitter paylaşımı yürek dağladı

Türkiye, Azra Gülendam Haytaoğlu'na ağladı. Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildiği belirlenen genç kızın ölümü büyük yankı uyandırdı. Katil zanlısı tutuklanırken, Haytaoğlu'nun en yakını Twitter'dan paylaştı! İşte ayrıntılar...

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! En yakınının Twitter paylaşımı yürek dağladı

Antalya'da 28 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22), ormanlık alanda 5 ayrı parçaya gömülü cesedi bulundu.

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Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! En yakınının Twitter paylaşımı yürek dağladı

KATİL MUSTAFA MURAT AYHAN İNŞAAT MÜHENDİSİ ÇIKTI

Azra'nın katil zanlısı İnşaat Mühendisi Mustafa Murat Ayhan (48) gözaltına alındı. Polisi bile şoke eden olay şöyle ortaya çıktı.

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! En yakınının Twitter paylaşımı yürek dağladı

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Lara'daki ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanından kayboldu.

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! En yakınının Twitter paylaşımı yürek dağladı

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU 5 GÜNDÜR ARANIYORDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son görüştüğü inşaat mühendisi ve aynı zamanda emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğü ortaya çıktı.

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