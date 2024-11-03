Giriş Tarihi: 03.11.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024
09:05
Son dakika! Bakırköy'de feci kaza: Trafik ekibine İETT otobüsü çarptı: 1 polis şehit
Son dakika! İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan zabıta aracı otomobille çarpıştı. Maddi hasarlı kazaya müdahale etmeye gelip yola duba koyan polis ekiplerinin üzerine, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü daldı. Kazada Trafik Denetleme'de görevli polis memuru Ogün Yürümez, İETT aracının altında kalarak olay yerinde şehit oldu.