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Giriş Tarihi: 03.11.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 09:05

Son dakika! Bakırköy'de feci kaza: Trafik ekibine İETT otobüsü çarptı: 1 polis şehit

Son dakika! İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan zabıta aracı otomobille çarpıştı. Maddi hasarlı kazaya müdahale etmeye gelip yola duba koyan polis ekiplerinin üzerine, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü daldı. Kazada Trafik Denetleme'de görevli polis memuru Ogün Yürümez, İETT aracının altında kalarak olay yerinde şehit oldu.

MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika! Bakırköy’de feci kaza: Trafik ekibine İETT otobüsü çarptı: 1 polis şehit

Son dakika... İstanbul Bakırköy'de zabıta aracı ile otomobilin karıştığı kazaya müdahale etmek için gelen trafik polisi ekibine sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü çarptı.

Son dakika! Bakırköy’de feci kaza: Trafik ekibine İETT otobüsü çarptı: 1 polis şehit

Kazada trafik polisi Ogün Yürümez, olay yerinde şehit olduğu öğrenildi

İETT otobüsü, polis aracına çarptı! 1 şehit | Video

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Son dakika! Bakırköy’de feci kaza: Trafik ekibine İETT otobüsü çarptı: 1 polis şehit

Kaza, saat 06.20 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi D-100 Karayolu Güney Yanyol Ekrem Kurt Bulvarı katılımında meydana geldi.

Son dakika! Bakırköy’de feci kaza: Trafik ekibine İETT otobüsü çarptı: 1 polis şehit

İddiaya göre, göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 BB 7783 plakalı zabıta aracı ve 01 AAJ 443 plakalı otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Son dakika! Bakırköy’de feci kaza: Trafik ekibine İETT otobüsü çarptı: 1 polis şehit

İETT OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI POLİS ŞEHİT OLDU

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen trafik polisleri yolda önlem aldığı sırada kontrolden çıkan 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, olay yerine daldı.

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